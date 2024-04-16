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    ЦСКА всухую обыграл «Балтику» и вышел в финал Кубка России

    ЦСКА — «Балтика»: счет матча 2:0, обзор голов

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    ЦСКА на своем поле одержал победу над «Балтикой» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Первый гол хозяева забили на 34-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Балтики», нападающий ЦСКА Фёдор Чалов уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 1:0.

    Спустя всего 2 минуты полузащитник хозяев Аббосбек Файзуллаев оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч после рикошета и отправил его в ворота.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    ЦСКА — Балтика 2:0
    Голы: 1:0 Фёдор Чалов (пенальти) (34'), 2:0 Fayzullaev A. (36') ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Мойзес, Виктор Мендес, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Фёдор Чалов, Oblyakov I., Fayzullaev A., Agapov I. Балтика: Максим Бориско, Никола Радмановац, Роберто Фернандес, Александр Осипов, Кирилл Капленко, Максим Кузьмин, Тигран Аванесян, Владислав Лазарев, Дмитрий Рыбчинский, Andrade K., Nascimento Fernandes A. Предупреждение: Матвей Лукин (74')

    ЦСКА вышел в финал Кубка России Пути РПЛ, обыграв «Балтику» по сумме 2-х встреч (1:0, 2:0). В заключительной стадии армейцы встретятся с победителем пары «Зенит» — «Спартак».

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