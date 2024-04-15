ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоКак «Байер» выиграл Бундеслигу: магия Алонсо, объединение команды и умные трансферы
  • 13:23
    • «МЮ» готов заплатить 40 млн евро за ведущего игрока «Байера»
  • 13:11
    • Сухой обслужит ответный матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России
  • 13:05
    • СМИ назвали еще одного кандидата на пост главного тренера «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Сухой обслужит ответный матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Зенит Спартак
    РФС назвал арбитров и инспекторов на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и матчи первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

    Алексей Сухой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сухой

    Путь РПЛ

    1/2 финала. Первые матчи

    16 апреля (вторник)

    ЦСКА — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Александр Гончар.

    17 апреля (среда)

    «Зенит» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья — Кирилл Левников; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гвардис.

    Путь регионов

    1/2 финала. 1-й этап

    17 апреля (среда)

    «Оренбург» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

  • Педро блестяще воспользовался шансом. «Зенит» красиво разобрался со «Спартаком» в Москве
  • Реакция спортивных СМИ на матч «Спартак» — «Зенит»
  • 04/04/2024

    • «Урал» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома «Магнитка» не отдаст этот полуфинал?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Челси» потеряет очки в матче с «Эвертоном»?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Команда Миранчука укрепит свои позиции в зоне еврокубков
  • «Аталанта» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.26
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры