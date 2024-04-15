Сухой обслужит ответный матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Путь РПЛ
1/2 финала. Первые матчи
16 апреля (вторник)
ЦСКА — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Александр Гончар.
17 апреля (среда)
«Зенит» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья — Кирилл Левников; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гвардис.
Путь регионов
1/2 финала. 1-й этап
17 апреля (среда)
«Оренбург» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.
«Урал» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.