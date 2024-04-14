Спортивный директор «Факела»: Надеюсь, судья Любимов больше не будет обслуживать матчи РПЛ

Спортивный директоротреагировал на работу арбитрав матче с(0:1).

«Я надеюсь, что этот судья и его помощники больше не будет обслуживать матчи РПЛ, надеюсь, что органы, которые отвечают за это, разберутся, поставят ему соответствующие оценки. Такие люди, которые выступают против футбола, против болельщиков, не должны работать в Премьер-Лиге.

Не буду конкретизировать, но по судейству было много вопросов. Этим комментарием я хочу обратить внимание органов РПЛ на работу данного арбитра, чтобы разобрались с этим.

По игре мы были лучше "Ростова", заслуживали точно того, чтобы набрать очки. Из-за ужасного и безобразного судейства мы потеряли эту возможность», — цитирует Котова ТАСС.

После 23 игр «Ростов» занимает 7-е место с 34 очками. «Факел» идет 11-м с 26 баллами.