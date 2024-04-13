Мусаев: Судья Иванов «поплыл»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал матч 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Хороший первый тайм, содержание, прессинг. После перерыва две ошибки. И сыграло роль индивидуальное мастерство соперника. Отдали все силы, старались сравнять счёт. Никаких претензий по самоотдаче и всему остальному.

Судейство? Ужасный матч со стороны арбитра. Сначала даёшь играть жёстко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики. Судья провалил матч. "Поплыл", — цитирует Мусаева "Чемпионат".

После 23 матчей "Зенит" лидирует в чемпионате России с 47 очками. "Краснодар" с 43 очками на втором месте.