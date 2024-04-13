«Краснодар» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор гола

Матео Кассьерра Фото: globallookpress.com
Открыли счет в поединке хозяева усилиями Лукаса Оласы, однако гости во втором тайме перевернули игру и благодаря гола Матео Кассьерры и Артура добыли волевую победу.
Отметим, что в концовке в составе «Краснодара» был удален Тормена.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар — Зенит 1:2
Голы: 1:0 Olaza L. (16'), 1:1 Матео Кассьерра (48'), 1:2 Артур (64') Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Кади Боржес, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Castano K., Tormena, Olaza L. Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Педро Энрике, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Матео Кассьерра, Nino Предупреждения: Tormena (41'), Эдуард Сперцян (61'), Хуниор Алонсо (68'), Страхиня Эракович (73')
«Зенит» набрал 47 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. У «Краснодара» осталось 43 балла и вторая строчка.