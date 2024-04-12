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    «Мальорка» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 31-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Реалом»

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    Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Мальорки» в рамках 31-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, который стартует в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Мальорка»

    Команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко в 30-ти матчах. На счету «Мальорки» 6 побед, 13 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 25:35.

    На прошлых выходных «Мальорка» играла в финале Кубка Испании против «Атлетика». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «островитяне» не забили 2 из 4-х своих ударов и уступили трофей баскам.

    В двух последних турах «Мальорка» набрала 4 очка, не пропустив ни разу. Сначала подопечные Хавьера Агирре минимально обыграли «Гранаду» (1:0), а затем разошлись миром с «Валенсией» (0:0).

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    «Реал»

    Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая вторую «Барселону» на 8 баллов. На счету «сливочных» 75 очков в 30-ти матчах: 23 победы, 6 ничьих и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 66:20.

    Беспроигрышная серия «Реала» достигла 14-ти матчей во всех турнирах. За этот период подопечные Карло Анчелотти одержали 9 побед и 5 раз сыграли вничью.

    В этот вторник мадридцы порадовали яркой и результативной ничьей в матче с «Манчестер Сити» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов — 3:3. До этого «Реал» одержал три подряд победы в Ла Лиге, переиграв «Сельту» (4:0), «Осасуну» (4:2) и «Атлетик» (2:0).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Реал» с минимальным счетом одолел своего соперника — 1:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридцев 8 побед, «Мальорка» оказалась сильнее в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальорка» — «Реал» с коэффициентом 1.77.

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