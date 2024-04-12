До матча
«Мальорка»
Команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко в 30-ти матчах. На счету «Мальорки» 6 побед, 13 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 25:35.
На прошлых выходных «Мальорка» играла в финале Кубка Испании против «Атлетика». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «островитяне» не забили 2 из 4-х своих ударов и уступили трофей баскам.
В двух последних турах «Мальорка» набрала 4 очка, не пропустив ни разу. Сначала подопечные Хавьера Агирре минимально обыграли «Гранаду» (1:0), а затем разошлись миром с «Валенсией» (0:0).
«Реал»
Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая вторую «Барселону» на 8 баллов. На счету «сливочных» 75 очков в 30-ти матчах: 23 победы, 6 ничьих и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 66:20.
Беспроигрышная серия «Реала» достигла 14-ти матчей во всех турнирах. За этот период подопечные Карло Анчелотти одержали 9 побед и 5 раз сыграли вничью.
В этот вторник мадридцы порадовали яркой и результативной ничьей в матче с «Манчестер Сити» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов — 3:3. До этого «Реал» одержал три подряд победы в Ла Лиге, переиграв «Сельту» (4:0), «Осасуну» (4:2) и «Атлетик» (2:0).
Личные встречи
В матче первого круга «Реал» с минимальным счетом одолел своего соперника — 1:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридцев 8 побед, «Мальорка» оказалась сильнее в 2-х случаях.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальорка» — «Реал» с коэффициентом 1.77.