Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Мальорки» в рамках 31-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, который стартует в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Мальорка»

Команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко в 30-ти матчах. На счету «Мальорки» 6 побед, 13 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 25:35.

На прошлых выходных «Мальорка» играла в финале Кубка Испании против «Атлетика». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «островитяне» не забили 2 из 4-х своих ударов и уступили трофей баскам.

В двух последних турах «Мальорка» набрала 4 очка, не пропустив ни разу. Сначала подопечные Хавьера Агирре минимально обыграли «Гранаду» (1:0), а затем разошлись миром с «Валенсией» (0:0).

«Реал»

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая вторую «Барселону» на 8 баллов. На счету «сливочных» 75 очков в 30-ти матчах: 23 победы, 6 ничьих и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 66:20.

Беспроигрышная серия «Реала» достигла 14-ти матчей во всех турнирах. За этот период подопечные Карло Анчелотти одержали 9 побед и 5 раз сыграли вничью.

В этот вторник мадридцы порадовали яркой и результативной ничьей в матче с «Манчестер Сити» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов — 3:3. До этого «Реал» одержал три подряд победы в Ла Лиге, переиграв «Сельту» (4:0), «Осасуну» (4:2) и «Атлетик» (2:0).

Личные встречи

В матче первого круга «Реал» с минимальным счетом одолел своего соперника — 1:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридцев 8 побед, «Мальорка» оказалась сильнее в 2-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальорка» — «Реал» с коэффициентом 1.77.