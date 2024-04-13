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    Сможет ли «Реал» обыграть «Мальорку»?

    «Мальорка» — «Реал». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 13 апреля 2024 года

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    Джуд Беллингем («Реал»)
    13 апреля в 31-м туре чемпионата России по футболу пройдет матч «Мальорка» — «Реал». Начало игры — 19:00. «Мальорка» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Апреля 2024 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 19:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Мальорка»

    Турнирное положение: «киноварные» все еще не обеспечили себе место в элите и продолжают борьбу за выживание.

    В настоящий момент «красно-черные» имеют в своем активе 31 очко и занимают 15-е место в турнирной таблице. «Островитяне» на 6 баллов опережает зону вылета.

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    Команда из города Пальма-де-Мальорка смогла забить 25 мячей, а пропустила 35.

    Последние матчи: в прошлом матче «Мальорка» уступила «Атлетику» в финале Кубка Испании и не смогла взять трофей.

    До этого же подопечные Хавьера Агирре в чемпионате страны сыграли вничью с «Валенсией» (0:0) и переиграли «Гранаду» (1:0).

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    Перед этим также было поражение от «Барселоны» (0:1) и победа над «Жироной» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

    Состояние команды: «Мальорка» настраивалась на победу в Кубке Испании, чтобы попасть в еврокубки, но сделать это команде не удалось.

    Теперь же коллектив намерен сделать все для того, чтобы остаться в элите. Это главная задача команда на оставшиеся туры.

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив продолжает быть главным претендентом на чемпионство.

    В настоящий момент мадридцы занимают первое место с 75 очками. Команда из Мадрида на 8 баллов опережает вторую «Барселону».

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    • Столичная команда смогла 66 раз поразить ворота соперников и 20 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: среди недели «сливочные» провели поединок четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором дома сыграли вничью с «Манчестер Сити» (3:3).

    До этого же команда из столицы Испании победила «Атлетик» (2:0), «Осасуну» (4:2) и «Сельту» (4:0) в чемпионате страны.

    Перед этом «королевский клуб» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Тибо Куртуа и Давид Алаба.

    Состояние команды: в настоящий момент «Реал» остается главным претендентом на чемпионский титул и уже не должен упускать золотые медали.

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    Также подопечные Карло Анчелотти намерены побороться за Лигу чемпионов, однако это сделать будет очень сложно, поскольку соперники достаточно серьезные.

    Во время зимнего трансферного окна «Реал» сохранил состав и не стал его обновлять.

    Статистика для ставок

    • «Реал» имеет серию из 24 матчей без поражений в Примере

    • «Реал» последний раз проиграл на выезде еще 24 сентября прошлого года

    • В первом круге «Реал» переиграл «Мальорку» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.65, а победа «Мальорки» — в 5.10.

    ТБ 2,5 оценивается только в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Мальорка» в этом сезоне крайне мало и забивает, и пропускает. В этой игре она точно будет играть от обороны, поэтому вряд ли стоит ждать много голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.77.

    Прогноз: «Реал» сильнее соперника, борется за выживание и должен брать три очка, чтобы не подпустить к себе «Барселону».

    Ставка: победа «Реала» за 1.72.

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    Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Реал» с коэффициентом 1.77. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал» обыграть «Мальорку»?
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