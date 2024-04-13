13 апреля в 31-м туре чемпионата России по футболу пройдет матч «Мальорка» — «Реал». Начало игры — 19:00. «Мальорка» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «киноварные» все еще не обеспечили себе место в элите и продолжают борьбу за выживание.

В настоящий момент «красно-черные» имеют в своем активе 31 очко и занимают 15-е место в турнирной таблице. «Островитяне» на 6 баллов опережает зону вылета.

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Команда из города Пальма-де-Мальорка смогла забить 25 мячей, а пропустила 35.

Последние матчи: в прошлом матче «Мальорка» уступила «Атлетику» в финале Кубка Испании и не смогла взять трофей.

До этого же подопечные Хавьера Агирре в чемпионате страны сыграли вничью с «Валенсией» (0:0) и переиграли «Гранаду» (1:0).

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Перед этим также было поражение от «Барселоны» (0:1) и победа над «Жироной» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

Состояние команды: «Мальорка» настраивалась на победу в Кубке Испании, чтобы попасть в еврокубки, но сделать это команде не удалось.

Теперь же коллектив намерен сделать все для того, чтобы остаться в элите. Это главная задача команда на оставшиеся туры.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив продолжает быть главным претендентом на чемпионство.

В настоящий момент мадридцы занимают первое место с 75 очками. Команда из Мадрида на 8 баллов опережает вторую «Барселону».

Столичная команда смогла 66 раз поразить ворота соперников и 20 раз пропустила в свои.

Последние матчи: среди недели «сливочные» провели поединок четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором дома сыграли вничью с «Манчестер Сити» (3:3).

До этого же команда из столицы Испании победила «Атлетик» (2:0), «Осасуну» (4:2) и «Сельту» (4:0) в чемпионате страны.

Перед этом «королевский клуб» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Тибо Куртуа и Давид Алаба.

Состояние команды: в настоящий момент «Реал» остается главным претендентом на чемпионский титул и уже не должен упускать золотые медали.

Также подопечные Карло Анчелотти намерены побороться за Лигу чемпионов, однако это сделать будет очень сложно, поскольку соперники достаточно серьезные.

Во время зимнего трансферного окна «Реал» сохранил состав и не стал его обновлять.

Статистика для ставок

«Реал» имеет серию из 24 матчей без поражений в Примере

«Реал» последний раз проиграл на выезде еще 24 сентября прошлого года

В первом круге «Реал» переиграл «Мальорку» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.65, а победа «Мальорки» — в 5.10.

ТБ 2,5 оценивается только в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Мальорка» в этом сезоне крайне мало и забивает, и пропускает. В этой игре она точно будет играть от обороны, поэтому вряд ли стоит ждать много голов.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.77.

Прогноз: «Реал» сильнее соперника, борется за выживание и должен брать три очка, чтобы не подпустить к себе «Барселону».

Ставка: победа «Реала» за 1.72.