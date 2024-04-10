Собослаи рассказал об общении с экс-полузащитником «Ливерпуля» Джеррардом

Полузащитникрассказал о взаимоотношениях с бывшим игроком «мерсисайцев»

«Мы общались не потому, что я взял его номер (восьмой). Он просто написал мне, спрашивая, может ли он чем-нибудь помочь в Ливерпуле, например, в поиске жилья.

Клуб помогал во всём, но если бы мне что-нибудь понадобилось, я бы написал ему, конечно», — приводит слова Собослаи британское издание Liverpool Echo.

Сейчас Джеррард работает главным тренером в «Аль-Иттифаке» из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Собослаи провел 26 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.