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    Собослаи рассказал об общении с экс-полузащитником «Ливерпуля» Джеррардом

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    Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал о взаимоотношениях с бывшим игроком «мерсисайцев» Стивеном Джеррардом.

    Доминик Собослаи
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    Доминик Собослаи

    «Мы общались не потому, что я взял его номер (восьмой). Он просто написал мне, спрашивая, может ли он чем-нибудь помочь в Ливерпуле, например, в поиске жилья.

    Клуб помогал во всём, но если бы мне что-нибудь понадобилось, я бы написал ему, конечно», — приводит слова Собослаи британское издание Liverpool Echo.

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  • 08/04/2024

    • Сейчас Джеррард работает главным тренером в «Аль-Иттифаке» из Саудовской Аравии.

    В нынешнем сезоне Собослаи провел 26 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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