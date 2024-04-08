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    Почеттино о причинах замены Палмера в матче с «Шеффилдом»: Он просто устал

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о замене нападающего команды Коула Палмера по ходу матча 32-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    «Травмирован ли Палмер? Нет-нет. Думаю, он просто устал. Нам нужно оберегать его. Он получил удар в матче с "Манчестер Юнайтед", и усталость накопилась чуть быстрее, чем обычно.

    Мы хотели поберечь его после второго гола "Челси", чтобы постараться избежать проблем в будущем», — цитирует Почеттино Metro.

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    • Напомним, что Палмер был заменен на 74-й минуте встречи. В том матче нападающий отметился голевой передачей. В нынешнем сезоне Палмер провел 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 13 голевых передач.

    После ничьей в матче с «Шеффилд Юнайтед» «синие» занимают 9-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе. В следующем матче «Челси» сыграет против «Эвертона» 15-го апреля.

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