Почеттино о причинах замены Палмера в матче с «Шеффилдом»: Он просто устал

Главный тренервысказался о замене нападающего командыпо ходу матча 32-го тура АПЛ с(2:2).

«Травмирован ли Палмер? Нет-нет. Думаю, он просто устал. Нам нужно оберегать его. Он получил удар в матче с "Манчестер Юнайтед", и усталость накопилась чуть быстрее, чем обычно.

Мы хотели поберечь его после второго гола "Челси", чтобы постараться избежать проблем в будущем», — цитирует Почеттино Metro.

Напомним, что Палмер был заменен на 74-й минуте встречи. В том матче нападающий отметился голевой передачей. В нынешнем сезоне Палмер провел 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 13 голевых передач.

После ничьей в матче с «Шеффилд Юнайтед» «синие» занимают 9-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе. В следующем матче «Челси» сыграет против «Эвертона» 15-го апреля.