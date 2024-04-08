Литвинов: Во втором тайме понимали, что надо все силы отдать и проявить характер

Полузащитниквысказался о волевой победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ с(2:1).

«Уже во втором тайме понимали, что 0:1 проигрываем и надо просто все силы отдать, проявить характер. Хорошо, что так все получилось, так сложилось. Мы начали давить, появились моменты, нашли моменты для удара.

Всё благодаря всей команде, независимо от того, кто выходит сразу, кто вышел потом или кто вообще не выходил. Все поддерживали друг друга, подбадривали», — сказал Руслан Литвинов «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Сочи» 13-го апреля.