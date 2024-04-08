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    Литвинов: Во втором тайме понимали, что надо все силы отдать и проявить характер

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    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о волевой победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «Уже во втором тайме понимали, что 0:1 проигрываем и надо просто все силы отдать, проявить характер. Хорошо, что так все получилось, так сложилось. Мы начали давить, появились моменты, нашли моменты для удара.

    Всё благодаря всей команде, независимо от того, кто выходит сразу, кто вышел потом или кто вообще не выходил. Все поддерживали друг друга, подбадривали», — сказал Руслан Литвинов «Матч ТВ».

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