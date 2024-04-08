Официально: Евсеев покинул пост главного тренера «Кубани»

Руководстворасторгло контракт с главным тренером команды

«Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба "Кубань" благодарит тренерский штаб Вадима Валентиновича за работу. Желаем успешного продолжения карьеры и новых профессиональных вызовов!», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Помимо Евсеева, «Кубань» покинули старший тренер Сергей Томаров и тренер по физподготовке Иван Дранников.

Напомним, что Евсеев возглавил команду в сентябре 2023-го года. После 25-и туров «Кубань» занимает предпоследнее 17-е место в таблице Первой лиги с 22 очками в активе.