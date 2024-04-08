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    • Официально: Евсеев покинул пост главного тренера «Кубани»
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    Официально: Евсеев покинул пост главного тренера «Кубани»

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    Руководство «Енисея» расторгло контракт с главным тренером команды Вадимом Евсеевым.

    Вадим Евсеев
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    Вадим Евсеев

    «Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба "Кубань" благодарит тренерский штаб Вадима Валентиновича за работу. Желаем успешного продолжения карьеры и новых профессиональных вызовов!», — говорится в заявлении на сайте клуба.

    Помимо Евсеева, «Кубань» покинули старший тренер Сергей Томаров и тренер по физподготовке Иван Дранников.

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    • Напомним, что Евсеев возглавил команду в сентябре 2023-го года. После 25-и туров «Кубань» занимает предпоследнее 17-е место в таблице Первой лиги с 22 очками в активе.

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