Суле: Я был удивлен тем, насколько Роналду хороший человек

Полузащитник, который сейчас выступает зана правах аренды, поделился мнением о нападающем. Оба футболиста играли за «старую синьору».

«Я был удивлен тем, насколько Роналду хороший человек. Я его не знал, но слышал, что о нем говорили. Он гений. Помню, однажды мы пошли на обед, и он сел рядом со мной. До этого мы ни разу не разговаривали.

Я был удивлен, потому что это было очень неожиданно. Он рассказал мне все: о своих машинах, о том, каково было в Мадриде», — приводит слова Суле ESPN.

Напомним, что Роналду выступал за «Ювентус» в период с 2018 по 2021-й год. Всего нападающий провел за «старую синьору» 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 голевые передачи.

Сегодня, 7-го апреля состоится матч между «Ювентусом» и «Фрозиноне» в рамках 31-го тура итальянской Серии А. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.