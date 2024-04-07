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    Суле: Я был удивлен тем, насколько Роналду хороший человек

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    Полузащитник «Ювентуса» Матиас Суле, который сейчас выступает за «Фрозиноне» на правах аренды, поделился мнением о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Оба футболиста играли за «старую синьору».

    Матиас Суле
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    Матиас Суле

    «Я был удивлен тем, насколько Роналду хороший человек. Я его не знал, но слышал, что о нем говорили. Он гений. Помню, однажды мы пошли на обед, и он сел рядом со мной. До этого мы ни разу не разговаривали.

    Я был удивлен, потому что это было очень неожиданно. Он рассказал мне все: о своих машинах, о том, каково было в Мадриде», — приводит слова Суле ESPN.

  • «Ювентус» — «Фиорентина». Онлайн
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    • Напомним, что Роналду выступал за «Ювентус» в период с 2018 по 2021-й год. Всего нападающий провел за «старую синьору» 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 голевые передачи.

    Сегодня, 7-го апреля состоится матч между «Ювентусом» и «Фрозиноне» в рамках 31-го тура итальянской Серии А. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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