ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России
  • 00:04
    • «ПСЖ» не смог победить «Клермон»
  • 23:13
    • Касаткина одолела Пегулу и пробилась в финал турнира в Чарльстоне
  • 22:40
    • В «Баварии» высказались о будущем Тухеля
  • 21:34
    • «Арсенал» разгромил в гостях «Брайтон»
  • 21:32
    • «Штутгарт» победил «Боруссию» Дортмунд с минимальным счетом
    Все новости спорта

    Постекоглу: То, что «Ньюкасл» попал в ЛЧ по итогам прошлого сезона, помогло ему в нынешнем?

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм
    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о борьбе команды за чемпионский титул.

    Ангелос Постекоглу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ангелос Постекоглу

    «Оно ничего не гарантирует. Я продолжаю твердить об этом, но до людей не доходит. Вот скажите мне, то, что "Ньюкасл" попал в ЛЧ по итогам прошлого сезона, помогло ему в нынешнем?

    Но мы не банки, а футбольные клубы. Мы не финансовые учреждения. Меня оценивают не по балансу в конце года.

    Вы сами видите, насколько сложно играть в ЛЧ, если состав не построен. Хотя, если быть справедливым к Эдди Хау, в его команде в этом сезоне были чудовищные травмы, это усложняет задачу.

    Я хочу сказать, что Лига чемпионов — это здорово. Деньги — это здорово. Но означает ли это все, что мы станем третьими в следующем сезоне? Нет. Вообще говоря, добиться этого станет еще сложнее.

    Так что моя роль не в том, чтобы беспокоиться о финансовом давлении, связанном с попаданием в ЛЧ, а в том, чтобы строить команду, которая, надеюсь, сможет быть в ЛЧ конкурентоспособной, продолжать прибавлять в АПЛ и добиваться успеха в кубках», — приводит слова Постекоглу ESPN.

    В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова проиграет на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Динамо» продлит ужасную серию «Спартака» в РПЛ?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • «Автомобилист» впервые в этой серии выйдет вперед?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры