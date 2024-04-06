Постекоглу: То, что «Ньюкасл» попал в ЛЧ по итогам прошлого сезона, помогло ему в нынешнем?

Главный тренервысказался о борьбе команды за чемпионский титул.

«Оно ничего не гарантирует. Я продолжаю твердить об этом, но до людей не доходит. Вот скажите мне, то, что "Ньюкасл" попал в ЛЧ по итогам прошлого сезона, помогло ему в нынешнем?

Но мы не банки, а футбольные клубы. Мы не финансовые учреждения. Меня оценивают не по балансу в конце года.

Вы сами видите, насколько сложно играть в ЛЧ, если состав не построен. Хотя, если быть справедливым к Эдди Хау, в его команде в этом сезоне были чудовищные травмы, это усложняет задачу.

Я хочу сказать, что Лига чемпионов — это здорово. Деньги — это здорово. Но означает ли это все, что мы станем третьими в следующем сезоне? Нет. Вообще говоря, добиться этого станет еще сложнее.

Так что моя роль не в том, чтобы беспокоиться о финансовом давлении, связанном с попаданием в ЛЧ, а в том, чтобы строить команду, которая, надеюсь, сможет быть в ЛЧ конкурентоспособной, продолжать прибавлять в АПЛ и добиваться успеха в кубках», — приводит слова Постекоглу ESPN.

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.