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  • 15:45
    • Сперцян выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч РПЛ с «Пари НН»
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    Сперцян выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч РПЛ с «Пари НН»

    «Пари НН» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Пари НН» — «Краснодар».

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Марадишвили, Майга, Боселли.

    «Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 6-го апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Пари НН» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (40 баллов).

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