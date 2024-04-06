«Пари НН» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура российской Премьер-лиги

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Марадишвили, Майга, Боселли.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Матч между этими командами состоится сегодня, 6-го апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Пари НН» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (40 баллов).