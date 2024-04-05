Педро может пропустить матч «Зенита» против «Балтики»

Главный тренер «Зенита»высказался о возможном участии нападающегов матче РПЛ против

Ранее на этой неделе 18-летний Педро забил два мяча в игре со «Спартаком» (2:1) в Кубке России.

«На всех, кто будет готовиться к игре, посмотрим, как они будут работать в этот промежуток времени до матча, это раз.

Посмотрим, насколько быстро Педро сможет восстановиться — это два. Это два фактора, которые позволят нам принять решение, будет он играть в стартовом составе или нет», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Балтика» пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.