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    • Педро может пропустить матч «Зенита» против «Балтики»
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    Педро может пропустить матч «Зенита» против «Балтики»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном участии нападающего Педро в матче РПЛ против «Балтики».

    Педро
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    Педро

    Ранее на этой неделе 18-летний Педро забил два мяча в игре со «Спартаком» (2:1) в Кубке России.

    «На всех, кто будет готовиться к игре, посмотрим, как они будут работать в этот промежуток времени до матча, это раз.

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    • Посмотрим, насколько быстро Педро сможет восстановиться — это два. Это два фактора, которые позволят нам принять решение, будет он играть в стартовом составе или нет», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

    Матч «Зенит» — «Балтика» пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.

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