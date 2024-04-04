ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильермо АбаскальПедро блестяще воспользовался шансом. «Зенит» красиво разобрался со «Спартаком» в Москве
  • 13:07
    • Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
  • 10:56
    • Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Корнеев: Педро — тот, кто «делает разницу»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев оценил игру нападающего «Зенита» Педро в матче против «Спартака» (2:1) в Кубке России.

    Педро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педро

    18-летний Педро забил оба гола «Зенита» в этой игре.

    «Мы наблюдали Педро в товарищеских матчах, у этого парня есть все: дриблинг, скорость и исполнение. Это бриллиант, который нужно аккуратно развивать, чтобы футбол не потерял такого игрока.

    Он может быть заменой Малкому, но все будет зависеть от того, как Педро будет развиваться. Если послушать его интервью, то у него все в порядке с мозгами, рассуждения достаточно выверенные, спокойные.

  • Педро блестяще воспользовался шансом. «Зенит» красиво разобрался со «Спартаком» в Москве
  • Реакция спортивных СМИ на матч «Спартак» — «Зенит»
  • Сегодня

    • Парень наслаждается на поле, это работа тренерского штаба. Мы увидели, что он тот игрок, который "делает разницу", это даже без дискуссий», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» — «МЮ»: чья серия прервется?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Локомотив» удвоит преимущество перед выездом в Челябинск?
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сколько «Ливерпуль» забьет «Шеффилд Юнайтед»?
  • «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аякс — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры