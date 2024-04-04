Корнеев: Педро — тот, кто «делает разницу»

Бывший футболист «Барселоны»оценил игру нападающего «Зенита»в матче против «Спартака» (2:1) в Кубке России.

18-летний Педро забил оба гола «Зенита» в этой игре.

«Мы наблюдали Педро в товарищеских матчах, у этого парня есть все: дриблинг, скорость и исполнение. Это бриллиант, который нужно аккуратно развивать, чтобы футбол не потерял такого игрока.

Он может быть заменой Малкому, но все будет зависеть от того, как Педро будет развиваться. Если послушать его интервью, то у него все в порядке с мозгами, рассуждения достаточно выверенные, спокойные.

Парень наслаждается на поле, это работа тренерского штаба. Мы увидели, что он тот игрок, который "делает разницу", это даже без дискуссий», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».