Беленов: Уровень чемпионата России упал

Вратарь «Факела»поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Смотря с какими сезонами сравнивать. Если брать сезоны с 2012 года по 2014, то наш чемпионат точно не стал интереснее. Если говорить про последние пять, то все выровнялось. Сейчас каждая команда может отнять очки у другой. Но в плане качества футбол не стал интереснее, уровень нашего чемпионата упал — это 100%.

Раньше вы открывали программку перед матчем и видели фамилии футболистов, которые играли в мадридском "Реале", "Челси", условной "Барселоне". Лет десять назад у нас играли Диарра, Это’о и многие другие звезды. Сейчас таких футболистов у нас нет.

Когда нас вернут в еврокубки, когда к нам поедут топовые футболисты, близкие по уровню с теми, кто играл у нас 10 лет назад, то, конечно, уровень поднимется», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».