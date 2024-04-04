Бывший клуб Слуцкого может прекратить существование

Нидерландскийиспытывает проблемы и уже в ближайшее время может прекратить свое существование.

«У меня сейчас лишь одна цель. Я должен убедить комитет по лицензированию, что "Витесс" должен жить дальше. Шанс, что клуб исчезнет довольно высок», — сказал и.о. директора клуба Эдвин Рейнтьес в интервью ESPN.

В настоящее время «Витесс» располагается на 17-й позиции в голландской Эредивизи, и у клуба есть проблемы в получением лицензии на выступление в следующем сезоне.

«Витесс» был основан в 1892 году и считается одним из старейших клубов Нидерландов. Но этом сезон может стать для него последним в 132-летней истории.

Напомним, с 2018 по 2019 год команду возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий.