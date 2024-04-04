Защитник «Локомотива» Морозов: У нас было достаточно шансов, чтобы сравнять счет

Защитниквысказался о поражении своей команды в матче Кубка России Пути регионов с(0:1).

«Мы снова играли с заметным преимуществом, как и с "Краснодаром", но не забили очень много своих моментов. Да, пропустили нелепый гол: была борьба, буквально в метре от меня боролись, и мяч неожиданно вылетел, попал мне куда‑то в живот.

После того как "Урал" повёл в счёте, у нас было достаточно шансов, чтобы и сравнять, и победить. В первом тайме, во втором… Должны были забивать», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей за «Локомотив» в РПЛ и забил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов хочет подать в отставку.