ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фермин ЛопесВоспользовались шансом. Лопес, Варела, Эндрик — среди главных молодых звезд марта
  • 10:56
    • Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ
  • 08:14
    • Касаткина успешно стартовала на турнире в Чарльстоне
    Все новости спорта

    Защитник «Локомотива» Морозов: У нас было достаточно шансов, чтобы сравнять счет

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Локомотив Урал
    Защитник «Локомотива» Евгений Морозов высказался о поражении своей команды в матче Кубка России Пути регионов с «Уралом» (0:1).

    Евгений Морозов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Морозов

    «Мы снова играли с заметным преимуществом, как и с "Краснодаром", но не забили очень много своих моментов. Да, пропустили нелепый гол: была борьба, буквально в метре от меня боролись, и мяч неожиданно вылетел, попал мне куда‑то в живот.

    После того как "Урал" повёл в счёте, у нас было достаточно шансов, чтобы и сравнять, и победить. В первом тайме, во втором… Должны были забивать», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

  • РПЛ. «Зенит» vs «Краснодар» сохранили статус-кво
  • Итоги 22-го тура чемпионата России по футболу
  • 02/04/2024

    • В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей за «Локомотив» в РПЛ и забил 1 гол.

    Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов хочет подать в отставку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» — «МЮ»: чья серия прервется?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Локомотив» удвоит преимущество перед выездом в Челябинск?
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сколько «Ливерпуль» забьет «Шеффилд Юнайтед»?
  • «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аякс — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры