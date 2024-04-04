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    Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

    Футбол ФИФА Сборная России Футбол России
    Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Сборная России поднялась на три позиции и теперь занимает 35-е место.

    Это случилось благодаря победе над сборной Сербии в товарищеском матче. В этой игре команда Валерия Карпина разгромила соперника со счетом 4:0.

    Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Аргентины. На втором месте находится команда Франции.

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    • По итогам мартовских матчей сборная Бельгии обошла Англию и теперь занимает третью строчку.

    Рейтинг ФИФА (версия от 4 апреля 2024 года)

    1. Аргентина

    2. Франция

    3 (4). Бельгия

    4 (3). Англия

    5. Бразилия

    6 (7). Португалия

    7 (6). Нидерланды

    8. Испания

    9. Италия

    10. Хорватия

    11 (13). США

    12 (14). Колумбия

    13 (12). Марокко

    14 (15). Мексика

    15 (11). Уругвай

    16. Германия


    22 (24). Украина

    35 (38). Россия

    96 (95). Беларусь

    103 (100). Казахстан

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