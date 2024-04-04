Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на три позиции и теперь занимает 35-е место.
Это случилось благодаря победе над сборной Сербии в товарищеском матче. В этой игре команда Валерия Карпина разгромила соперника со счетом 4:0.
Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Аргентины. На втором месте находится команда Франции.
По итогам мартовских матчей сборная Бельгии обошла Англию и теперь занимает третью строчку.
Рейтинг ФИФА (версия от 4 апреля 2024 года)
1. Аргентина
2. Франция
3 (4). Бельгия
4 (3). Англия
5. Бразилия
6 (7). Португалия
7 (6). Нидерланды
8. Испания
9. Италия
10. Хорватия
11 (13). США
12 (14). Колумбия
13 (12). Марокко
14 (15). Мексика
15 (11). Уругвай
16. Германия
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22 (24). Украина
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35 (38). Россия
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96 (95). Беларусь
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103 (100). Казахстан