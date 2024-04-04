Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола () опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд.

Сборная России поднялась на три позиции и теперь занимает 35-е место.

Это случилось благодаря победе над сборной Сербии в товарищеском матче. В этой игре команда Валерия Карпина разгромила соперника со счетом 4:0.

Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Аргентины. На втором месте находится команда Франции.

По итогам мартовских матчей сборная Бельгии обошла Англию и теперь занимает третью строчку.

Рейтинг ФИФА (версия от 4 апреля 2024 года)

1. Аргентина

2. Франция

3 (4). Бельгия

4 (3). Англия

5. Бразилия

6 (7). Португалия

7 (6). Нидерланды

8. Испания

9. Италия

10. Хорватия

11 (13). США

12 (14). Колумбия

13 (12). Марокко

14 (15). Мексика

15 (11). Уругвай

16. Германия

…

22 (24). Украина

…

35 (38). Россия

…

96 (95). Беларусь

…

103 (100). Казахстан