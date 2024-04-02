«Саарбрюкен» — «Кайзерслаутерн»: счет матча 0:2 (0:2), обзор голов

В первом полуфинале Кубка Германии представитель Бундеслиги 3уступил команде второй Бундеслигисо счетом 0:2.

В первом тайме не было забитых мячей.

Гости открыли счет на 53-й минуте после точного удара Марлона Риттера, ассист у Алмами Туре.

Кубок Германии. Полуфинал Саарбрюкен — Кайзерслаутерн 0:2 (0:0, 0:2) Голы: 0:1 — 53 Риттер, 0:2 — 75 ТуреСаарбрюкен: Шрайбер, Риццуто, Тельке, Бедер, Цайц (Биада, 78), Гаус (Ди Микеле Санчес, 67), Рабихич (Уаферро, 86), Зонтаймер (Цивея, 67), Наифи (Штеле, 67), Кербер, БрюнкерКайзерслаутерн: Химмельманн, Туре, Эльведи, Томиак, Пухач, Циммер (Ронштадт, 78), Редондо (Опоку, 31), Риттер, Калоч, Нихьюс, Ханслик (Стоилкович, 67)Предупреждения: Зонтаймер (35), Томиак (37), Гаус (50), Цайц (62), Нихьюс (77), Брюнкер (77), Туре (77), Ди Микеле Санчес (77), Уаферро (90+4)

Второй мяч «Кайзерслаутер» забил на 75-й минуте. Его автором стал Туре, который добавил его к голевой передаче.

В среду состоится матч «Байер» — «Фортуна», который и определит соперника «Кайзерслаутерна».