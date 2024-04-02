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    АПЛ. «Ливерпуль» вырвался в лидеры

    Итоги 30-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»
    Английская Премьер-лига выходит на финишную прямую, до окончания сезона командам осталось провести 8 туров. За титул чемпиона на туманном Альбионе бьются сразу три клуба «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити». О положении лидеров и других клубов, читаем дальше.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 30 тура в турнирной таблице АПЛ произошли всего два изменения. Самое главное коснулось лидирующей строчке, «Арсенал» потерял очки, тем самым отдав первую строчку «Ливерпулю».

    Календарь и таблица АПЛ

    На 8 место чемпионата поднялся «Ньюкасл», который улучшил своё положение в таблице сразу на две строчки. «Сороки» обошли в турнире «Брайтон» и «Вулверхэмптон», которые опустились на 9 и 10 место соответственно.

    Смена власти в АПЛ

    «Ливерпуль» — новый лидер чемпионата Англии, в 30-м туре мерсисайдцы добились волевой
    победы над «Брайтоном» (2:1). Игра прошла на Энфилде, «Ливерпуль» пропустил уже на 2-й минуте встречи, однако на 27-й минуте встречи Луис Диас восстановил равновесие на табло.

    Победный гол для «Ливерпуля» забил Мохаммед Салах, реализовав момент на 65-й минуте встречи. Таким образом мерсисайдцы набрали 67 очков и обошли в турнирной таблице «Арсенал».

    «Манчестер Сити» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    Лондоский клуб, к слову потерял очки в минувшем туре. «Арсенал» в центральном поединке 30 тура разошёлся миром с «Манчестер Сити» (0:0), ещё одним конкурентом в битве за титул.

    На данный момент «Арсенал» занимает 2 место в АПЛ с активом в 65 очков, а «Ман Сити» расположился на 3 строчке, набрав 64 пункта.

    Топ-клубы

    «Тоттенхэм» сражается за место в лигочемпионской четверке, но пока основной конкурент «шпор», «Астон Вилла» продолжает набирать очки, переиграв в 30 туре «Вулверхэмптон» (2:0).

    «Тоттенхэм» в свою очередь, набрал три очка в противостоянии с «Лутоном» (2:1). В этой встрече голами отметился Сон Хын Мин, был также автогол в исполнении Исса Каборе.

    В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает 4 место с активом в 59 очков, «Тоттенхэм» расположился на 5 строчке, набрав 56 пунктов.

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    • Шестую позицию в чемпионате Англии занимает «Манчестер Юнайтед», который аккумулировал 48 очко после ничейного результата с «Брентфордом» (1:1).

    На 11 месте АПЛ идёт «Челси», у лондонцев в графе «набранные очки» — 40 баллов. В рамках минувшего игрового дня «аристократы» сыграли вничью с «Бёрнли» (2:2).

    Тур № 31

    Матчи 31 тура чемпионата Англии пройдут со 2 по 4 апреля.

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    Лидер АПЛ «Ливерпуль» свой поединок проведет в четверг, 4 апреля. Это будет домашняя игра против команды «Шеффилд Юнайтед».

    В среду, 3 апреля «Арсенал» примет «Лутон», а «Астон Вилла» отправится в гости к «Манчестер Сити».

    Все прогнозы на АПЛ

    Завершит программу игрового дня поединок между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который запланирован на четверг, 4 апреля.

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