Газзаев: На игре «Локомотива» сказывается отсутствие Дзюбы

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о матче между «Локомотивом» и «Краснодаром» в 21-м туре РПЛ.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» завершился вничью 1:1.

«По напряжению, сюжету матч "Локомотив" — "Краснодар", конечно, удался. Результат закономерен. Никто на победу не наиграл. Концовка получилась очень яркой.

Пока я не заметил существенных изменений в игре "Краснодара" при новом старом тренере Мусаеве. Сложно говорить о каких-то кардинальных новшествах и так далее. Расстроила ранняя травма Кривцова. Это потеря...

Что касается "Локомотива", то видно, что железнодорожникам не хватает забивного форварда. Сказывается дзюбозависимость. Москвичи привыкли играть через него, на столба. Игру с "быками" Артем пропускал. Команда Галактионова пыталась искать другие решения впереди. В итоге выход на замену Сарвели в какой-то степени себя оправдал. Именно он отдал голевую передачу Глушенкову, которого я бы назвал лучшим игроком всего матча. Максим провел все 90 минут на достойном уровне, не сбавлял обороты.

Но в целом к качеству игры обеих команд есть вопросы, что вполне объяснимо. Много футболистов вернулось из своих сборных, пауза была довольно большая. В этом туре без потерь из лидеров никто не обошелся. "Динамо" так и вовсе провалилось в поединке с "Ростовом". Вот дончане порадовали. Физической готовностью, тактической выучкой. Сегодня команда Карпина показывает, возможно, самый содержательный футбол в лиге.

Но следующий тур будет гораздо показательнее», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».