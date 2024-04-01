ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерЯркая победа Синнера, сенсация от Александровой, «13-летний» Алькарас и болезненное поражение Медведева
    Все новости спорта

    Газзаев: На игре «Локомотива» сказывается отсутствие Дзюбы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Краснодар Ростов РПЛ Футбол России
    Известный тренер Валерий Газзаев высказался о матче между «Локомотивом» и «Краснодаром» в 21-м туре РПЛ.

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    Матч «Локомотив» — «Краснодар» завершился вничью 1:1.

    «По напряжению, сюжету матч "Локомотив" — "Краснодар", конечно, удался. Результат закономерен. Никто на победу не наиграл. Концовка получилась очень яркой.

    Пока я не заметил существенных изменений в игре "Краснодара" при новом старом тренере Мусаеве. Сложно говорить о каких-то кардинальных новшествах и так далее. Расстроила ранняя травма Кривцова. Это потеря...

    Что касается "Локомотива", то видно, что железнодорожникам не хватает забивного форварда. Сказывается дзюбозависимость. Москвичи привыкли играть через него, на столба. Игру с "быками" Артем пропускал. Команда Галактионова пыталась искать другие решения впереди. В итоге выход на замену Сарвели в какой-то степени себя оправдал. Именно он отдал голевую передачу Глушенкову, которого я бы назвал лучшим игроком всего матча. Максим провел все 90 минут на достойном уровне, не сбавлял обороты.

  • «Спасибо, мистер Ивич!». «Краснодар» Мусаева не смог одолеть «Локомотив»
  • Реакция спортивных СМИ на ничью в матче РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»
  • Сегодня

    • Но в целом к качеству игры обеих команд есть вопросы, что вполне объяснимо. Много футболистов вернулось из своих сборных, пауза была довольно большая. В этом туре без потерь из лидеров никто не обошелся. "Динамо" так и вовсе провалилось в поединке с "Ростовом". Вот дончане порадовали. Физической готовностью, тактической выучкой. Сегодня команда Карпина показывает, возможно, самый содержательный футбол в лиге.

    Но следующий тур будет гораздо показательнее», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Симеоне настроит своих игроков на победу
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Лисам» победы не видать!
  • «Лестер» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Рома» не отпустит конкурентов в отрыв
  • «Лечче» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лечче — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры