Щетинин: «Ростов» был бы в пятерке РПЛ, если бы не катался на поездах и автобусах

Полузащитник «Ростова»заявил, что клуб был бы в пятёрке РПЛ, если бы не катался постоянно на поездах и автобусах.

«Какое бы место занимал "Ростов", если последние два года не катался бы постоянно на поездах и на автобусах? Я считаю, что это бред.

Да тяжело — это понятно, но мы привыкли за последние два года. Если отвечать на вопрос, наверное, были бы в пятёрке», — сказал Щетинин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В данный момент «Ростов» идет на 8-м месте турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 30 очков. В пятницу, 29 марта, ростовчане разгромили московское «Динамо» со счётом 4:1 во встрече 22-го тура РПЛ.