Артета: «Гвардиола — лучший тренер мира с отрывом»

Главный тренервысказался о взаимоотношениях с наставником

«Как изменились наши отношения? Ну, они должны были измениться. Мое восхищение и мнение о нем — нет. На мой взгляд, он лучший тренер мира с отрывом. И он один из самых приятных людей, которых я встречал в футболе. И конечно, один из тех, с кем мне нравилось работать больше всего.

Это не могло продолжаться вечно, и нужно адаптироваться к ситуации, учитывая наши нынешние роли», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что в воскресенье, 31 марта, «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют между собой в АПЛ.