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    «Бока Хуниорс» — «Спортиво Триниденсе». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 10 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Спортиво Триниденсе»
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    «Бока Хуниорс»
    10 апреля во 2-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Спортиво Триниденсе». Начало игры — в 03:00 мск. «Бока Хуниорс» — «Спортиво Триниденсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» привычно ставит перед собой максимальные задачи. Правда, в Кубке Профессиональной лиги команда находится лишь на 4 месте.

    При этом «Бока Хуниорс» в 12 матчах турнира выиграл всего 6 раз. Зато проиграла команда всего лишь дважды.

    Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда победила. «Бока Хуниорс» переиграла «Ньюэллс Олд Бойс» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бока Хуниорс» добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    В Южноамериканском Кубке «Бока Хуниорс» стартовала не столь успешно. В первом матче группового этапа команда не сумела одолеть «Насьональ Потоси» (0:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Да и прибавить «Бока» явно способна.

    Серия без поражений составляет 5 матчей. Причем после той неудачи команда выиграла трижды кряду.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Бока Хуниорс» уж точно понесется вперед с первых минут встречи.

    «Спортиво Триниденсе»

    Турнирное положение: В своем чемпионате «Спортиво Триниденсе» не преуспевает. Ныне команда пребывает на скромном 11 месте таблицы.

    Притом, что «Спортиво Триниденсе» в среднем забивает гол за матч. В 12 поединках игроки команды отличились всего 14 мячами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Спортиво Триниденсе» дома уступил «Серро Портеньо» (1:3).

    В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Спортиво Триниденсе» забили 4 мяча при 9 пропущенных в собственные ворота.

    Серия из трех поражений кряду явно не прибавляет оптимизма. Причем лишь в последнем матче команда сумела отличиться.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Спортиво Триниденсе» выглядит крайне слабо. Да и побороться за высокие места вряд ли получится.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Спортиво Триниденсе» на месте, да и мотивация прервать серию неудач имеется.

    Плюс ко всему, «Спортиво Триниденсе» уж слишком натужно даются забитые мячи. Да и старт в Южноамериканском кубке был провален.

    Наверняка парагвайцы будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Спортиво Триниденсе» постарается найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Бока Хуниорс» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Спортиво Триниденсе» проиграл в 3 своих последних поединках

    • В стартовом туре Южноамериканского кубка обе команды не смогли отличиться

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 16.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.78 и 2.04.

    Прогноз: Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

    «Бока Хуниорс» выглядит мощнее соперника, но и «Спортиво Триниденсе» явно не собирается отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.85

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    Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Спортиво Триниденсе» с коэффициентом 2.65. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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