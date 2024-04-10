«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Бока Хуниорс» привычно ставит перед собой максимальные задачи. Правда, в Кубке Профессиональной лиги команда находится лишь на 4 месте.
При этом «Бока Хуниорс» в 12 матчах турнира выиграл всего 6 раз. Зато проиграла команда всего лишь дважды.
Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда победила. «Бока Хуниорс» переиграла «Ньюэллс Олд Бойс» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бока Хуниорс» добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.
В Южноамериканском Кубке «Бока Хуниорс» стартовала не столь успешно. В первом матче группового этапа команда не сумела одолеть «Насьональ Потоси» (0:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Да и прибавить «Бока» явно способна.
Серия без поражений составляет 5 матчей. Причем после той неудачи команда выиграла трижды кряду.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Бока Хуниорс» уж точно понесется вперед с первых минут встречи.
«Спортиво Триниденсе»
Турнирное положение: В своем чемпионате «Спортиво Триниденсе» не преуспевает. Ныне команда пребывает на скромном 11 месте таблицы.
Притом, что «Спортиво Триниденсе» в среднем забивает гол за матч. В 12 поединках игроки команды отличились всего 14 мячами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Спортиво Триниденсе» дома уступил «Серро Портеньо» (1:3).
В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Спортиво Триниденсе» забили 4 мяча при 9 пропущенных в собственные ворота.
Серия из трех поражений кряду явно не прибавляет оптимизма. Причем лишь в последнем матче команда сумела отличиться.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Спортиво Триниденсе» выглядит крайне слабо. Да и побороться за высокие места вряд ли получится.
В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Спортиво Триниденсе» на месте, да и мотивация прервать серию неудач имеется.
Плюс ко всему, «Спортиво Триниденсе» уж слишком натужно даются забитые мячи. Да и старт в Южноамериканском кубке был провален.
Наверняка парагвайцы будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Спортиво Триниденсе» постарается найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Бока Хуниорс» не проигрывает 5 матчей кряду
- «Спортиво Триниденсе» проиграл в 3 своих последних поединках
- В стартовом туре Южноамериканского кубка обе команды не смогли отличиться
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 16.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.78 и 2.04.
- 1.75Удинезе — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.05Оренбург — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.90Реал — Манчестер Сити: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.
«Бока Хуниорс» выглядит мощнее соперника, но и «Спортиво Триниденсе» явно не собирается отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.85