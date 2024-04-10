10 апреля во 2-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Спортиво Триниденсе». Начало игры — в 03:00 мск. «Бока Хуниорс» — «Спортиво Триниденсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» привычно ставит перед собой максимальные задачи. Правда, в Кубке Профессиональной лиги команда находится лишь на 4 месте.

При этом «Бока Хуниорс» в 12 матчах турнира выиграл всего 6 раз. Зато проиграла команда всего лишь дважды.

Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда победила. «Бока Хуниорс» переиграла «Ньюэллс Олд Бойс» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бока Хуниорс» добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

В Южноамериканском Кубке «Бока Хуниорс» стартовала не столь успешно. В первом матче группового этапа команда не сумела одолеть «Насьональ Потоси» (0:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Да и прибавить «Бока» явно способна.

Серия без поражений составляет 5 матчей. Причем после той неудачи команда выиграла трижды кряду.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Бока Хуниорс» уж точно понесется вперед с первых минут встречи.

«Спортиво Триниденсе»

Турнирное положение: В своем чемпионате «Спортиво Триниденсе» не преуспевает. Ныне команда пребывает на скромном 11 месте таблицы.

Притом, что «Спортиво Триниденсе» в среднем забивает гол за матч. В 12 поединках игроки команды отличились всего 14 мячами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Спортиво Триниденсе» дома уступил «Серро Портеньо» (1:3).

В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Спортиво Триниденсе» забили 4 мяча при 9 пропущенных в собственные ворота.

Серия из трех поражений кряду явно не прибавляет оптимизма. Причем лишь в последнем матче команда сумела отличиться.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Спортиво Триниденсе» выглядит крайне слабо. Да и побороться за высокие места вряд ли получится.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Спортиво Триниденсе» на месте, да и мотивация прервать серию неудач имеется.

Плюс ко всему, «Спортиво Триниденсе» уж слишком натужно даются забитые мячи. Да и старт в Южноамериканском кубке был провален.

Наверняка парагвайцы будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Спортиво Триниденсе» постарается найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Бока Хуниорс» не проигрывает 5 матчей кряду

«Спортиво Триниденсе» проиграл в 3 своих последних поединках

В стартовом туре Южноамериканского кубка обе команды не смогли отличиться

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.78 и 2.04.

Прогноз: Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

«Бока Хуниорс» выглядит мощнее соперника, но и «Спортиво Триниденсе» явно не собирается отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.85