ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» добился трех побед подряд над «Трактором»Хладнокровие «Локомотива», несговорчивость в дерби Урала
  • 11:15
    • Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.

    Артемий Панарин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артемий Панарин

    Третьей звездой признан нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас, на счету которого гол и три результативных передачи в победном матче с «Анахаймом» (6:5 Б).

    Второй звездой игрового дня НХЛ признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами в матче с «Монреалем» (5:2). В активе Панарина теперь 115 очков в текущем сезоне регулярки.

    Все прогнозы на НХЛ

    Первой звездой дня признан 21-летний вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, оформивший шат-аут в матче с «Чикаго» (4:0) в своей второй игре в НХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» безжалостно закончит серию в четвертой игре?
  • «Трактор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Интер» не пощадит соперника
  • «Удинезе» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Рубин» окажется сильнее «Оренбурга»?
  • «Оренбург» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лидс — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ковентри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие