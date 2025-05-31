Ямайка — Нигерия. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 мая 2025 года

31 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ямайка и Нигерия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ямайка — Нигерия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ямайка

Турнирное положение: Ямайцы нынче смотрятся весьма симпатично. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом Ямайка не проигрывает уже 5 матчей кряду. В нынешнем же календарном году команда победила 3 раза при 2 ничьих.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Ямайцы переиграли Тринидад и Тобаго (3:2).

При этом чуть ранее Ямайка нанесла поражение Сент-Винсенту и Гренадинам (3:0). При этом с тем же соперником команда чуть раньше разошлась миром (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Ямайка победила 3 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ямайцы в последних матчах смотрелись довольно выгодно. При этом команда имеет достаточно надежные тылы.

Матчи с нигерийцами для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков Ямайка победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Ямайцы явно не боятся нестабильного оппонента.

Нигерия

Турнирное положение: «Суперорлы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда в своей группе квалификации на чемпионат мира находятся лишь на 4 позиции.

Причем Нигерия в 6 поединках добыла лишь 7 зачетных баллов. Команда в них настреляла 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Нигерийцы переиграли Гану (2:1).

До того команда не сумела обыграть Зимбабве (1:1). А вот поединок с Руандой завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще же, Нигерия в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе «суперорлы» выглядят вполне-себе симпатично. Команда не проиграла в пяти своих последних поединках.

При этом Нигерия имеет относительно надежные тылы. Да и подбор игроков у нигерийцев по именам достаточно качественный.

Набирающая обороты Нигерия явно постарается сыграть максимально активно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться навязать сопернику свою игру. «Суперорлы» вполне способны преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Ямайка победила в 2 последних матчах

Обе команды не проигрывали в 5 своих последних поединках

Ямайцы уже 22 года не обыгрывают нигерийцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Ямайке исторически сложно даются матчи с Нигерией, которую они не могут обыграть уже почти четверть века.

Ставка: Победа Нигерии за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.70