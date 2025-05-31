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    «Суперорлы» одолеют ямайцев

    Ямайка — Нигерия. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ямайка — Нигерия
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    Сборная Нигерии
    31 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ямайка и Нигерия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ямайка — Нигерия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 31 Мая 2025 года

    Ямайка

  • Кингстон
    •  Ямайка 13:00 Гана

    Гана

  • Аккра
    •

    Ямайка

    Турнирное положение: Ямайцы нынче смотрятся весьма симпатично. Команда победила в двух своих последних поединках.

    При этом Ямайка не проигрывает уже 5 матчей кряду. В нынешнем же календарном году команда победила 3 раза при 2 ничьих.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Ямайцы переиграли Тринидад и Тобаго (3:2).

    При этом чуть ранее Ямайка нанесла поражение Сент-Винсенту и Гренадинам (3:0). При этом с тем же соперником команда чуть раньше разошлась миром (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Ямайка победила 3 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ямайцы в последних матчах смотрелись довольно выгодно. При этом команда имеет достаточно надежные тылы.

    Матчи с нигерийцами для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков Ямайка победила 1 раз при двух коллизиях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Ямайцы явно не боятся нестабильного оппонента.

    Нигерия

    Турнирное положение: «Суперорлы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда в своей группе квалификации на чемпионат мира находятся лишь на 4 позиции.

    Причем Нигерия в 6 поединках добыла лишь 7 зачетных баллов. Команда в них настреляла 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Нигерийцы переиграли Гану (2:1).

    До того команда не сумела обыграть Зимбабве (1:1). А вот поединок с Руандой завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще же, Нигерия в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе «суперорлы» выглядят вполне-себе симпатично. Команда не проиграла в пяти своих последних поединках.

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    При этом Нигерия имеет относительно надежные тылы. Да и подбор игроков у нигерийцев по именам достаточно качественный.

    Набирающая обороты Нигерия явно постарается сыграть максимально активно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться навязать сопернику свою игру. «Суперорлы» вполне способны преуспеть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Ямайка победила в 2 последних матчах

    • Обе команды не проигрывали в 5 своих последних поединках

    • Ямайцы уже 22 года не обыгрывают нигерийцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Ямайке исторически сложно даются матчи с Нигерией, которую они не могут обыграть уже почти четверть века.

    Ставка: Победа Нигерии за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ямайка — Нигерия?

    Матч Ямайка — Нигерия состоится 31 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ямайка — Нигерия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ямайка — Нигерия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ямайка — Нигерия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ямайка — Нигерия?

    Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 2.80.

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    Ямайка — Нигерия: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 31.05.202519:00. «Суперорлы» одолеют ямайцев
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