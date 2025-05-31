Малага — Бургос. Ставка (к. 1.78) и прогноз на испанскую Сегунду 31 мая 2025 года

Малага
Бургос
«Малага»
Турнирное положение: за тур до конца чемпионата «Малага» идет на 16-м месте в таблицы Сегунды с 52 очками.
Последние матчи: в 40-м туре «Малага» уступила в гостях «Эльче» со счетом 0:2. Соперник доминировал на протяжении всего матча, но смог забить свои голы лишь в самом конце, до этого «Малага» успешно сдерживала натиск соперника.
Малага — Бургос: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа дома над «Спортингом» (2:1), и поражение в гостях от «Эльденсе» (0:1).
Не сыграют: травмирован — Абайда (п).
Состояние команды: некогда известный клуб влачит жалкое существование, являясь середняком второй по силе лиги чемпионата Испании с минимальным бюджетом. При этом главным активом является хорошая академия, которая ежегодно выращивает футболистов неплохого уровня, пополняющие затем более статусные клубы.
«Бургос»
Турнирное положение: сейчас «Бургос» занимает 12-е место в таблице Сегунды с 54 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре «Бургос» уступил на своем поле «Леванте» со счетом 2:3. Первый тайм получился очень событийным и закончился победой хозяев (2:1). Автором дубля в составе «Бургоса» стал нападающий Нино.
Но после перерыва игра перевернулась и соперник смог вырвать победу.
До этого было поражение в гостях от «Эйбара» (0:1) и победа над «Кордобой» (3:2).
Не сыграют: травмирован — Аппин (п).
Состояние команды: концовку сезона «Бургос» смазал, проиграв 4 матча из пяти, что неудивительно, так как команда потеряла мотивацию, закрепившись в середине турнирной таблицы. В целом, сезон можно назвать успешным, «Бургос» снова остался в Сегунде, имея не самый сильный состав.
Статистика для ставок
- В первом круге была нулевая ничья (0:0)
- В прошлом сезоне «Бургос» выиграл дома (1:0), а на выезде разошелся миром (1:1)
- В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Бургосом» (3:0, 1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Малаги» дают 2,07, а на «Бургос» — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,56, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,43.
- 1.72ПСЖ — Интер: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.00Ахмат — Урал: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.12Галатасарай — Истанбул Башакшехир: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: последний матч сезона, игра не имеет никакого значения для любой из сторон, есть смысл ждать более результативный футбол, чем обычно.
Основная ставка: тотал больше 2 за 1,78.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,90.