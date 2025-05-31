Малага — Бургос. Ставка (к. 1.78) и прогноз на испанскую Сегунду 31 мая 2025 года

31 мая в 42-м туре испанской Сегнуды по футболу сыграют «Малага» и «Бургос». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Малага» — «Бургос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Малага»

Турнирное положение: за тур до конца чемпионата «Малага» идет на 16-м месте в таблицы Сегунды с 52 очками.

Последние матчи: в 40-м туре «Малага» уступила в гостях «Эльче» со счетом 0:2. Соперник доминировал на протяжении всего матча, но смог забить свои голы лишь в самом конце, до этого «Малага» успешно сдерживала натиск соперника.

Ранее была победа дома над «Спортингом» (2:1), и поражение в гостях от «Эльденсе» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Абайда (п).

Состояние команды: некогда известный клуб влачит жалкое существование, являясь середняком второй по силе лиги чемпионата Испании с минимальным бюджетом. При этом главным активом является хорошая академия, которая ежегодно выращивает футболистов неплохого уровня, пополняющие затем более статусные клубы.

«Бургос»

Турнирное положение: сейчас «Бургос» занимает 12-е место в таблице Сегунды с 54 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре «Бургос» уступил на своем поле «Леванте» со счетом 2:3. Первый тайм получился очень событийным и закончился победой хозяев (2:1). Автором дубля в составе «Бургоса» стал нападающий Нино.

Но после перерыва игра перевернулась и соперник смог вырвать победу.

До этого было поражение в гостях от «Эйбара» (0:1) и победа над «Кордобой» (3:2).

Не сыграют: травмирован — Аппин (п).

Состояние команды: концовку сезона «Бургос» смазал, проиграв 4 матча из пяти, что неудивительно, так как команда потеряла мотивацию, закрепившись в середине турнирной таблицы. В целом, сезон можно назвать успешным, «Бургос» снова остался в Сегунде, имея не самый сильный состав.

Статистика для ставок

В первом круге была нулевая ничья (0:0)

В прошлом сезоне «Бургос» выиграл дома (1:0), а на выезде разошелся миром (1:1)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Бургосом» (3:0, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Малаги» дают 2,07, а на «Бургос» — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,56, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,43.

Прогноз: последний матч сезона, игра не имеет никакого значения для любой из сторон, есть смысл ждать более результативный футбол, чем обычно.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,78.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,90.