ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Челси» с трофеем«Челси» выиграл Лигу Конференций за тайм: «Бетис» не смог переписать историю Джонатан ДэвидДэвид на распутье: где окажется один из главных свободных агентов этого лета Роман БерезовскийРоман Березовский: Чувствуется, что «Зениту» нужна свежая кровь — новые эмоции и люди
    Все новости спорта

    Алькарас неприятно удивит в матче с Джумхуром?

    Джумхур — Алькарас. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Карлос Алькарас
    Прогноз и ставки на Джумхур — Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против боснийца Дамира Джумхура в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джумхур — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джумхур

    Дамир третий раз в карьере прошел на французском мэйджоре два раунда.

    В первом круге боснийский теннисист одержал волевую победу над аргентинцем Тиаго Тиранте — 3:6, 6:4, 6:3, 7:5.

    В следующем матче Джумхур выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 7:6, 6:3, 4:6, 6:4.

    В начале четвертого сета случился максимально неприятный эпизод: Джумхур, пытаясь отбить мяч, поскользнулся и подвернул ногу, из-за чего буквально кричал. Более того, он даже не смог самостоятельно дойти до своего места возле корта.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Тут два варианта: либо Джумхур выиграл предыдущий матч на морально-волевых, либо же он намеренно ввел соперника в заблуждение.

    Алькарас

    Карлос во втором круге одержал победу над Фабианом Марожаном — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

    Во втором сете в игре испанца действительно случился небольшой сбой, но в остальных партиях он просто не замечал соперника.

    В первом раунде Алькарас выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.

    Победная серия Алькараса теперь составляет восемь матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В текущем сезоне Карлитос провел на грунте уже 18 матчей — и на этом отрезке у него 17 побед и одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Алькарас выиграет с разгромным счетом. На победу Джумхура можно поставить за 18.00.

    Прогноз: все думали, что в третьем круге соперником Карлоса будет Мпетши-Перрикар, но француз в итоге разочаровал, проиграв 33-летнему Джумхуру и заодно конкретно облегчив задачу действующему чемпиону турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-11,0) за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джумхур — Алькарас?

    Матч Джумхур — Алькарас состоится 30 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джумхур — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алькараса с форой по геймам (-11,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джумхур — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алькараса с форой по геймам (-11,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джумхур — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джумхур — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Алькарас выиграет с разгромным счетом. На победу Джумхура можно поставить за 18.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Боузкова — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Френх — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Де Минор — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Муньяр — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Легечка — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ли — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Женис — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кызылжар — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Баптист — Хибино
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кочаретто — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Зверев — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Уолтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Валентова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джумхур — Алькарас: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 30.05.202512:00. Алькарас неприятно удивит в матче с Джумхуром?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры