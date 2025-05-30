Джумхур — Алькарас. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Джумхур
Дамир третий раз в карьере прошел на французском мэйджоре два раунда.
В первом круге боснийский теннисист одержал волевую победу над аргентинцем Тиаго Тиранте — 3:6, 6:4, 6:3, 7:5.
В следующем матче Джумхур выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 7:6, 6:3, 4:6, 6:4.
В начале четвертого сета случился максимально неприятный эпизод: Джумхур, пытаясь отбить мяч, поскользнулся и подвернул ногу, из-за чего буквально кричал. Более того, он даже не смог самостоятельно дойти до своего места возле корта.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Тут два варианта: либо Джумхур выиграл предыдущий матч на морально-волевых, либо же он намеренно ввел соперника в заблуждение.
Алькарас
Карлос во втором круге одержал победу над Фабианом Марожаном — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.
Во втором сете в игре испанца действительно случился небольшой сбой, но в остальных партиях он просто не замечал соперника.
В первом раунде Алькарас выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.
Победная серия Алькараса теперь составляет восемь матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме.
В текущем сезоне Карлитос провел на грунте уже 18 матчей — и на этом отрезке у него 17 побед и одно поражение.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Алькарас выиграет с разгромным счетом. На победу Джумхура можно поставить за 18.00.
Прогноз: все думали, что в третьем круге соперником Карлоса будет Мпетши-Перрикар, но француз в итоге разочаровал, проиграв 33-летнему Джумхуру и заодно конкретно облегчив задачу действующему чемпиону турнира.
- 2.04Рублев — Уолтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.06Муте — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.92Боржеш — Попырин: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-11,0) за 2.08.