Джумхур — Алькарас. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против боснийца Дамира Джумхура в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джумхур — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джумхур

Дамир третий раз в карьере прошел на французском мэйджоре два раунда.

В первом круге боснийский теннисист одержал волевую победу над аргентинцем Тиаго Тиранте — 3:6, 6:4, 6:3, 7:5.

В следующем матче Джумхур выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 7:6, 6:3, 4:6, 6:4.

В начале четвертого сета случился максимально неприятный эпизод: Джумхур, пытаясь отбить мяч, поскользнулся и подвернул ногу, из-за чего буквально кричал. Более того, он даже не смог самостоятельно дойти до своего места возле корта.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Тут два варианта: либо Джумхур выиграл предыдущий матч на морально-волевых, либо же он намеренно ввел соперника в заблуждение.

Алькарас

Карлос во втором круге одержал победу над Фабианом Марожаном — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

Во втором сете в игре испанца действительно случился небольшой сбой, но в остальных партиях он просто не замечал соперника.

В первом раунде Алькарас выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.

Победная серия Алькараса теперь составляет восемь матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме.

В текущем сезоне Карлитос провел на грунте уже 18 матчей — и на этом отрезке у него 17 побед и одно поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Алькарас выиграет с разгромным счетом. На победу Джумхура можно поставить за 18.00.

Прогноз: все думали, что в третьем круге соперником Карлоса будет Мпетши-Перрикар, но француз в итоге разочаровал, проиграв 33-летнему Джумхуру и заодно конкретно облегчив задачу действующему чемпиону турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-11,0) за 2.08.