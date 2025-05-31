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    Сможет ли «Ахмат» взять реванш у «Урала»?

    Ахмат — Урал: прогноз на ответный стыковой матч чемпионата России по футболу, ставка на матч за 2.00

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Урал»
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    «Ахмат»
    31 мая в ответном стыковом матче за место в РПЛ сыграют «Ахмат» и «Урал». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/Первая лига 31 Мая 2025 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 19:30 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: грозненский коллектив завершил сезон РПЛ только на 14-й строчке в турнирной таблице.

    Команда из Грозного за 30 матчей смогла набрать 25 очков, забила 27 мячей, а пропустила целых 48.

    Ахмат — Урал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первой игре команд «зелено-белые» уступили «Уралу» (1:2).

    До этого же в рамках РПЛ грозненцы проиграли «Зениту» (0:3) и «Акрону» (2:3), а также сыграли вничью с «Динамо» Мх (1:1) и ЦСКА (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последняя победа у «Ахмата» была еще 12 апреля во встрече с «Ростовом» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Антон Швец и Надер Гандри.

    Состояние команды: главной новостью является то, что Сергей Ташуев покинул «Ахмат» после первого матча. Готовить команду ко второму поединку будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко. Как это скажется на команде большой-большой вопрос.

    Безусловно, этот сезон является провальным для «Ахмата» и только если команда сможет остаться в РПЛ, можно будет говорить, что он немного спасен.

    «Урал»

    Турнирное положение: уральцы завершили сезон Первой лиги на четвертом месте. Команда из Екатеринбурга смогла смогла набрать 59 очков.

    «Шмели» за 34 матча смогли 50 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

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  • 27/05/2025

    • Екатеринбуржцы проводили только первый сезон в Первой лиге после вылета из РПЛ.

    Последние матчи: в первой игре команд «оранжево-черные» победили «Ахмат» (2:1).

    Перед этим екатеринбургский коллектив смог переиграть «СКА-Хабаровск» (3:1), «Тюмень» (2:1) и «Уфу» в концовке сезона Первой лиги.

    До этого же «Урал» проиграл «Родине» (2:3) и «Балтике» (2:5).

    Не сыграют: в лазарете команды Даниил Кузнецов, Иван Кузнецов, Даниэль Мишкич и Дмитрий Кучугура.

    Состояние команды: в последнее время подопечные Сергея Томарова смогли набрать отличный ход. «Урал» остается грозной силой, несмотря на то, что сезон провел в Первой лиге.

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    Вишенкой на торте для «Урала» станет возвращение в РПЛ. Конечно, сделать это будет крайне сложно, однако вполне возможно. Уральцы могут вернуться в сильнейшую лигу страны спустя год после вылета.

    Статистика для ставок

    • «Урал» выиграл 4 последних матча

    • «Ахмат» не может победить на протяжении 8 матчей

    • В последней очной игре «Урал» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.85, а победа «Урала» — в 4.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Ахмату» ничего не остается, как раскрываться и бежать вперед, поэтому матч может получиться результативным.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.

    Прогноз: «Ахмат» играет дома, поэтому все же должен победить в этом матче.

    Ставка: победа «Ахмата» с форой-1 за 3.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ахмат — Урал?

    Матч Ахмат — Урал состоится 31 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ахмат — Урал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ахмат — Урал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахмат — Урал?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ахмат — Урал?

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.85, а победа «Урала» — в 4.55.

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    Ахмат — Урал: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 31.05.202519:30. Сможет ли «Ахмат» взять реванш у «Урала»?
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