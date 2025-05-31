Ахмат — Урал: прогноз на ответный стыковой матч чемпионата России по футболу, ставка на матч за 2.00

Ахмат
Урал
«Ахмат»
Турнирное положение: грозненский коллектив завершил сезон РПЛ только на 14-й строчке в турнирной таблице.
Команда из Грозного за 30 матчей смогла набрать 25 очков, забила 27 мячей, а пропустила целых 48.
Ахмат — Урал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в первой игре команд «зелено-белые» уступили «Уралу» (1:2).
До этого же в рамках РПЛ грозненцы проиграли «Зениту» (0:3) и «Акрону» (2:3), а также сыграли вничью с «Динамо» Мх (1:1) и ЦСКА (1:1).
Последняя победа у «Ахмата» была еще 12 апреля во встрече с «Ростовом» (2:1).
Не сыграют: травмированы Антон Швец и Надер Гандри.
Состояние команды: главной новостью является то, что Сергей Ташуев покинул «Ахмат» после первого матча. Готовить команду ко второму поединку будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко. Как это скажется на команде большой-большой вопрос.
Безусловно, этот сезон является провальным для «Ахмата» и только если команда сможет остаться в РПЛ, можно будет говорить, что он немного спасен.
«Урал»
Турнирное положение: уральцы завершили сезон Первой лиги на четвертом месте. Команда из Екатеринбурга смогла смогла набрать 59 очков.
«Шмели» за 34 матча смогли 50 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.
Екатеринбуржцы проводили только первый сезон в Первой лиге после вылета из РПЛ.
Последние матчи: в первой игре команд «оранжево-черные» победили «Ахмат» (2:1).
Перед этим екатеринбургский коллектив смог переиграть «СКА-Хабаровск» (3:1), «Тюмень» (2:1) и «Уфу» в концовке сезона Первой лиги.
До этого же «Урал» проиграл «Родине» (2:3) и «Балтике» (2:5).
Не сыграют: в лазарете команды Даниил Кузнецов, Иван Кузнецов, Даниэль Мишкич и Дмитрий Кучугура.
Состояние команды: в последнее время подопечные Сергея Томарова смогли набрать отличный ход. «Урал» остается грозной силой, несмотря на то, что сезон провел в Первой лиге.
Вишенкой на торте для «Урала» станет возвращение в РПЛ. Конечно, сделать это будет крайне сложно, однако вполне возможно. Уральцы могут вернуться в сильнейшую лигу страны спустя год после вылета.
Статистика для ставок
- «Урал» выиграл 4 последних матча
- «Ахмат» не может победить на протяжении 8 матчей
- В последней очной игре «Урал» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.85, а победа «Урала» — в 4.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.
- 1.72ПСЖ — Интер: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.12Галатасарай — Истанбул Башакшехир: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.78Малага — Бургос: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ахмату» ничего не остается, как раскрываться и бежать вперед, поэтому матч может получиться результативным.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.
Прогноз: «Ахмат» играет дома, поэтому все же должен победить в этом матче.
Ставка: победа «Ахмата» с форой-1 за 3.60.