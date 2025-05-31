Ахмат — Урал: прогноз на ответный стыковой матч чемпионата России по футболу, ставка на матч за 2.00

31 мая в ответном стыковом матче за место в РПЛ сыграют «Ахмат» и «Урал». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: грозненский коллектив завершил сезон РПЛ только на 14-й строчке в турнирной таблице.

Команда из Грозного за 30 матчей смогла набрать 25 очков, забила 27 мячей, а пропустила целых 48.

Последние матчи: в первой игре команд «зелено-белые» уступили «Уралу» (1:2).

До этого же в рамках РПЛ грозненцы проиграли «Зениту» (0:3) и «Акрону» (2:3), а также сыграли вничью с «Динамо» Мх (1:1) и ЦСКА (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Последняя победа у «Ахмата» была еще 12 апреля во встрече с «Ростовом» (2:1).

Не сыграют: травмированы Антон Швец и Надер Гандри.

Состояние команды: главной новостью является то, что Сергей Ташуев покинул «Ахмат» после первого матча. Готовить команду ко второму поединку будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко. Как это скажется на команде большой-большой вопрос.

Безусловно, этот сезон является провальным для «Ахмата» и только если команда сможет остаться в РПЛ, можно будет говорить, что он немного спасен.

«Урал»

Турнирное положение: уральцы завершили сезон Первой лиги на четвертом месте. Команда из Екатеринбурга смогла смогла набрать 59 очков.

«Шмели» за 34 матча смогли 50 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

Екатеринбуржцы проводили только первый сезон в Первой лиге после вылета из РПЛ.

Последние матчи: в первой игре команд «оранжево-черные» победили «Ахмат» (2:1).

Перед этим екатеринбургский коллектив смог переиграть «СКА-Хабаровск» (3:1), «Тюмень» (2:1) и «Уфу» в концовке сезона Первой лиги.

До этого же «Урал» проиграл «Родине» (2:3) и «Балтике» (2:5).

Не сыграют: в лазарете команды Даниил Кузнецов, Иван Кузнецов, Даниэль Мишкич и Дмитрий Кучугура.

Состояние команды: в последнее время подопечные Сергея Томарова смогли набрать отличный ход. «Урал» остается грозной силой, несмотря на то, что сезон провел в Первой лиге.

Вишенкой на торте для «Урала» станет возвращение в РПЛ. Конечно, сделать это будет крайне сложно, однако вполне возможно. Уральцы могут вернуться в сильнейшую лигу страны спустя год после вылета.

Статистика для ставок

«Урал» выиграл 4 последних матча

«Ахмат» не может победить на протяжении 8 матчей

В последней очной игре «Урал» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.85, а победа «Урала» — в 4.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Ахмату» ничего не остается, как раскрываться и бежать вперед, поэтому матч может получиться результативным.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.

Прогноз: «Ахмат» играет дома, поэтому все же должен победить в этом матче.

Ставка: победа «Ахмата» с форой-1 за 3.60.