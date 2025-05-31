Аланьяспор — Сивасспор: прогноз на матч турецкой Суперлиги 31 мая 2025 года

31 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Аланьяспор» и «Сивасспор». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аланьяспор» — «Сивасспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аланьяспор»

Турнирное положение: «Аланьяспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрала 42 балла и уже не имеет серьёзной турнирной мотивации.

Команда занимает 15-я позиция больше не рискует понизиться в классе, ведь отставание от зоны вылета (16-19-я строчки) составляет пять очков за тур до завершения сезона.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Коньяспором» (2:1).

Перед этим в 36-м туре турецкой Суперлиги коллектив уже довольствовался одним баллом, когда в домашних стенах разошёлся мировой с «Бешикташем» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Бюлут, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Аланьяспор» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы как минимум на один балл, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Серхио Кордова — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с девятью голами.

«Сивасспор»

Турнирное положение: «Сивасспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 35 баллов и также лишен серьезной турнирной мотивации.

Команда занимает 17-ю строчку в турнирной таблице и уже не имеет шансов на спасение в элитном дивизионе — отставание от безопасного 15-го места составляет семь очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Самсунспора» (0:1).

Перед этим в 36-м туре турецкого первенства коллектив потерял очки в домашних стенах, сыграв в нулевую ничью с «Бодрумом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Беганьски, Николич и Альбайрак, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трёх последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Сивасспор» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты обещают гостям не лучшие даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Рей Манай — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Аланьяспора» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Сивасспора» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Сивасспор» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.90, победа «Сивасспора» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гости проиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в двух из трех последних матчей хозяева выиграли.

Ставка: «Аланьяспор» победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20