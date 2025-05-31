Адана Демирспор — Газиантеп: прогноз на матч турецкой Суперлиги 31 мая 2025 года

31 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Адана Демирспор» и «Газиантеп». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Газиантеп», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Адана Демирспор»

Турнирное положение: «Адана Демирспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал лишь один балл из-за штрафа в -12 очков.

Команда уже давно лишилась шансов на спасение в элитном дивизионе и занимает последнюю, 19-ю строчку в таблице с отставанием аж в 41 балл от безопасного 15-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Истанбул Башакшехиром» (3:2).

Перед этим в 36-м туре Суперлиги коллектив остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Хатайспора» с результатом 0:5.

Не сыграют: травмированы — Коль, Кавразли и Гравийон, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Адана Демирспор» девять раз проиграл при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть более высокий класс их соперника.

Юсуф Бараси — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с восемью голами.

«Газиантеп»

Турнирное положение: «Газиантеп» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 44 баллов и также уже лишен серьезной турнирной мотивации.

Команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице и уже обеспечил себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, опережая зону вылета на семь очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на своем поле сыграл вничью с «Касымпашой» (2:2).

Перед этим в 36-м туре турецкого первенства коллектив в чужих стенах также набрал один балл, разойдясь мировой с «Антальяспором» (0:0).

Не сыграют: травмирован — Ташдемир, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Суперлигу, «Газиантеп» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

Такие результаты обещают гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, преимущество в классе все же позволяют им рассчитывать на успех.

Давид Окереке — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Адана Демирспора» забивали больше 3,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Газиантеп» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Газиантепа» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.90, победа «Адана Демирспора» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.10.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспора».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.20