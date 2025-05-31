Адана Демирспор — Газиантеп: прогноз на матч турецкой Суперлиги 31 мая 2025 года

Адана Демирспор
Газиантеп
«Адана Демирспор»
Турнирное положение: «Адана Демирспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал лишь один балл из-за штрафа в -12 очков.
Команда уже давно лишилась шансов на спасение в элитном дивизионе и занимает последнюю, 19-ю строчку в таблице с отставанием аж в 41 балл от безопасного 15-го места.
Адана Демирспор — Газиантеп: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Истанбул Башакшехиром» (3:2).
Перед этим в 36-м туре Суперлиги коллектив остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Хатайспора» с результатом 0:5.
Не сыграют: травмированы — Коль, Кавразли и Гравийон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Адана Демирспор» девять раз проиграл при одной победе.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть более высокий класс их соперника.
Юсуф Бараси — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с восемью голами.
«Газиантеп»
Турнирное положение: «Газиантеп» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 44 баллов и также уже лишен серьезной турнирной мотивации.
Команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице и уже обеспечил себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, опережая зону вылета на семь очков.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на своем поле сыграл вничью с «Касымпашой» (2:2).
Перед этим в 36-м туре турецкого первенства коллектив в чужих стенах также набрал один балл, разойдясь мировой с «Антальяспором» (0:0).
Не сыграют: травмирован — Ташдемир, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Суперлигу, «Газиантеп» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.
Такие результаты обещают гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, преимущество в классе все же позволяют им рассчитывать на успех.
Давид Окереке — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Адана Демирспора» забивали больше 3,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Газиантеп» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Газиантепа» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.90, победа «Адана Демирспора» — в 5.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.10.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.
Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспора».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.20