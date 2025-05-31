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    Останется ли «Адана Демирспор» с одним баллом?

    Адана Демирспор — Газиантеп: прогноз на матч турецкой Суперлиги 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Газиантеп»
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    «Адана Демирспор»
    31 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Адана Демирспор» и «Газиантеп». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Газиантеп», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 31 Мая 2025 года

    Адана Демирспор

  • Турция. Суперлига
    •  Адана Демирспор 19:00 Газиантеп

    Газиантеп

  • Газиантеп
    •

    «Адана Демирспор»

    Турнирное положение: «Адана Демирспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал лишь один балл из-за штрафа в -12 очков.

    Команда уже давно лишилась шансов на спасение в элитном дивизионе и занимает последнюю, 19-ю строчку в таблице с отставанием аж в 41 балл от безопасного 15-го места.

    Адана Демирспор — Газиантеп: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Истанбул Башакшехиром» (3:2).

    Перед этим в 36-м туре Суперлиги коллектив остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Хатайспора» с результатом 0:5.

    Не сыграют: травмированы — Коль, Кавразли и Гравийон, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Адана Демирспор» девять раз проиграл при одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть более высокий класс их соперника.

    Юсуф Бараси — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с восемью голами.

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: «Газиантеп» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 44 баллов и также уже лишен серьезной турнирной мотивации.

    Команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице и уже обеспечил себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, опережая зону вылета на семь очков.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на своем поле сыграл вничью с «Касымпашой» (2:2).

    Перед этим в 36-м туре турецкого первенства коллектив в чужих стенах также набрал один балл, разойдясь мировой с «Антальяспором» (0:0).

    Не сыграют: травмирован — Ташдемир, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Суперлигу, «Газиантеп» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

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    Такие результаты обещают гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, преимущество в классе все же позволяют им рассчитывать на успех.

    Давид Окереке — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Адана Демирспора» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Газиантеп» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Газиантепа» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.90, победа «Адана Демирспора» — в 5.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.10.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспора».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Адана Демирспор — Газиантеп?

    Матч Адана Демирспор — Газиантеп состоится 31 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Адана Демирспор — Газиантеп?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Адана Демирспор — Газиантеп?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Адана Демирспор — Газиантеп?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Адана Демирспор — Газиантеп?

    Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.90, победа «Адана Демирспора» — в 5.70.

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    Адана Демирспор — Газиантеп: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 31.05.202519:00. Останется ли «Адана Демирспор» с одним баллом?
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