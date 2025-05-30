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    «Галатасарай» и «Башакшехир» забьют друг другу, «Тобол» дома возьмет три очка

    Экспресс дня 30 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Галатасарай»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Казахстана, Беларуси и Турции На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Тобол» — «Атырау»

    Футбол. Чемпионат Казахстана

    «Тобол» находится в отличной форме. У команды блестящая серия из четырех побед. В мае «Тобол» выигрывает один матч за другим.

    В таблице «Тобол» идет на 4-й строчке. Клуб записал в актив 20 очков в девяти встречах. У «Тобола» 6 побед, две ничьи и одно поражение.

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    • «Атырау» провалил начало сезона. Команда сейчас находится на последнем, 14-м месте. Набрано 4 очка в 12 матчах.

    В предстоящей встрече «Тобол» является фаворитом. Клуб отлично играет на своем поле. Вряд ли у «Тобола» возникнут проблемы в игре с аутсайдером чемпионата Казахстана.

    Ставка: Победа «Тобола» за 1.43.

    «Динамо-Брест» — «Ислочь»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    «Динамо-Брест» в нынешнем сезоне ведет борьбу за медали. Команда находится на 2-й строчке в таблице. Набрано 21 очко в 10 встречах. Отставание от лидирующего «Макслайна» составляет 5 баллов.

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    У брестского «Динамо» пятиматчевая выигрышная серия. Клуб не уступает с 4 апреля. Тогда дома динамовцы потеряли очки во встрече с «Макслайном» (0:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Ислочь» находится на 5-й позиции. У клуба 18 очков по итогам 10 матчей. В чемпионате Беларуси-2025 «Ислочь» еще ни разу не проиграла. У команды были 4 победы и 6 ничьих.

    Последний раз клубы встречались 4 августа 2024 года. Тогда «Динамо-Брест» дома одолело «Ислочь» со счетом 3:2. В предстоящей встрече хозяева являются фаворитами.

    Ставка: ТБ 2 за 1.62.

    «Галатасарай» — «Башакшехир»

    Футбол. Чемпионат Турции

    «Галатасарай» уже стал чемпионом Турции. В заключительном матче тренерский штаб может поэкспериментировать с составом. Команда блестяще провела сезон. В чемпионате Турции-2024/25 «Галатасарай» проиграл лишь один матч из 35, набрав 92 очка.

    В последних четырех домашних встречах «Галатасарай» набрал 12 очков. Команда забила 13 голов и пропустила лишь один мяч.

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    • «Башакшехир» заканчивает чемпионат на 5-й позиции в таблице. Клуб набрал 54 очка в 35 поединках. У «Башакшехира» 16 побед, 6 ничьих и 13 поражений.

    В матче первого круга «Галатасарай» победил в гостях со счетом 2:1. Реванш вряд ли состоится. Букмекеры не верят, что «Башакшехиру» по силам увезти очки из Стамбула.

    Ставка: Обе забьют за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.35

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    Экспресс дня 30 мая: прогноз и ставка за 3.35, статистика, коэффициенты матча 30.05.202520:00. «Галатасарай» и «Башакшехир» забьют друг другу, «Тобол» дома возьмет три очка
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