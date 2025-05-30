Галатасарай — Истанбул Башакшехир: 2.12 — ставка на исход и прогноз на матч чемпионата Турции

Галатасарай
Истанбул Башакшехир
«Галатасарай»
Турнирное положение: Команда уже гарантировала себе чемпионство в нынешнем сезоне. «Галатасарай» набрал 92 очка за 35 туров, опережая «Фенербахче» на 11 баллов.
Логично, что команда лидируем и по результатам домашних встреч, набрав 45 очков из 51-го возможного дома. «Галатасарай» за 17 встреч при своих болельщиках забил 44 гола при 15-и пропущенных.
Галатасарай — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре Суперлиги команда обыграла «Гезтепе» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого «Галатасарай» одолел «Кайсериспор» (3:0).
У команды продолжается победная серия из 7-и матчей подряд в Суперлиге. За этот отрезок «Галатасарай» пропустил только 2 гола, обыграв «Трабзонспор» (2:0), «Самсунспор» (2:0) и других.
Не сыграют: Юнус Акгюн, Мауро Икарди, Виктор Осимхен, Лукас Торрейра и Альпер Йылмаз.
Состояние команды: «Галатасарай» уже празднует чемпионство в нынешнем сезоне. Команде осталось провести только одну домашнюю встречу перед завершением сезона.
В нынешнем сезоне у «Галатасарая» феерил Виктор Осимхен, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. Правда, в предстоящем матче форвард не сыграет.
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: У команды продолжается борьба за еврокубки в нынешнем сезоне. «Башакшехир» занимает 5-е место в таблице Суперлиги с 54 очками в активе после 35-и туров.
В гостях команда также выступает довольно неплохо, набрав 23 очка из 51-го возможного на чужом поле. «Башакшехир» занимает 6-е место в лиге по этому показателю.
Последние матчи: В прошлом туре Суперлиги команда уступила «Адане Демирспор» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 90+4-й минуте. До этого «Башакшехир» одолел «Касымпаша» (3:2).
В последних 5-и встречах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Башакшехир» уступил «Фенербахче» (1:4) и «Гезтепе» (1:4), а также одолел «Хатайспор» (4:2).
Состояние команды: «Истанбул» продолжает бороться за место в еврокубках перед последним туром. Если команде удастся победить «Галатасарай», то они точно закрепятся в Лиге конференций.
«Башакшехиру» тяжело даются матчи против лидеров чемпионата Турции. В последних 5-и очных встречах «Истанбул» только однажды сыграл вничью с «Галатасараем», а в остальных 4-х матчах проиграл.
Статистика для ставок
- У «Галатасарая» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 10 матчей подряд
- В последних 5-и встречах «Башакшехир» трижды проиграл
- «Галатасарай» 4 раза обыгрывал «Башакшехир» в последних 5-и очных противостояниях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.48, победа «Башакшехира» — 5.90, ничья — за 4.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.15 сооветственно.
- 1.92Реймс — Мец: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.50Антальяспор — Трабзонспор: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 1.86Касымпаша — Гёзтепе: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: «Галатасарай» завершит чемпионской сезон убедительной победой.
Ставка: Победа «Галатасарай» с форой (-1.5) за 2.12.
Прогноз: «Галатасарай» забьет много голов, у команды отличная форма на финише сезона.
Ставка: Индивидуальный тотал «Галатасарая» 2.5 больше за 2.00.