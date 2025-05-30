Галатасарай — Истанбул Башакшехир: 2.12 — ставка на исход и прогноз на матч чемпионата Турции

«Галатасарай» примет «Истанбул Башакшехир» в матче 38-го тура турецкой Суперлиги. Поединок пройдет 30 мая и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: Команда уже гарантировала себе чемпионство в нынешнем сезоне. «Галатасарай» набрал 92 очка за 35 туров, опережая «Фенербахче» на 11 баллов.

Логично, что команда лидируем и по результатам домашних встреч, набрав 45 очков из 51-го возможного дома. «Галатасарай» за 17 встреч при своих болельщиках забил 44 гола при 15-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре Суперлиги команда обыграла «Гезтепе» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого «Галатасарай» одолел «Кайсериспор» (3:0).

У команды продолжается победная серия из 7-и матчей подряд в Суперлиге. За этот отрезок «Галатасарай» пропустил только 2 гола, обыграв «Трабзонспор» (2:0), «Самсунспор» (2:0) и других.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Юнус Акгюн, Мауро Икарди, Виктор Осимхен, Лукас Торрейра и Альпер Йылмаз.

Состояние команды: «Галатасарай» уже празднует чемпионство в нынешнем сезоне. Команде осталось провести только одну домашнюю встречу перед завершением сезона.

В нынешнем сезоне у «Галатасарая» феерил Виктор Осимхен, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. Правда, в предстоящем матче форвард не сыграет.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: У команды продолжается борьба за еврокубки в нынешнем сезоне. «Башакшехир» занимает 5-е место в таблице Суперлиги с 54 очками в активе после 35-и туров.

В гостях команда также выступает довольно неплохо, набрав 23 очка из 51-го возможного на чужом поле. «Башакшехир» занимает 6-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом туре Суперлиги команда уступила «Адане Демирспор» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 90+4-й минуте. До этого «Башакшехир» одолел «Касымпаша» (3:2).

В последних 5-и встречах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Башакшехир» уступил «Фенербахче» (1:4) и «Гезтепе» (1:4), а также одолел «Хатайспор» (4:2).

Состояние команды: «Истанбул» продолжает бороться за место в еврокубках перед последним туром. Если команде удастся победить «Галатасарай», то они точно закрепятся в Лиге конференций.

«Башакшехиру» тяжело даются матчи против лидеров чемпионата Турции. В последних 5-и очных встречах «Истанбул» только однажды сыграл вничью с «Галатасараем», а в остальных 4-х матчах проиграл.

Статистика для ставок

У «Галатасарая» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 10 матчей подряд

В последних 5-и встречах «Башакшехир» трижды проиграл

«Галатасарай» 4 раза обыгрывал «Башакшехир» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.48, победа «Башакшехира» — 5.90, ничья — за 4.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.15 сооветственно.

Прогноз: «Галатасарай» завершит чемпионской сезон убедительной победой.

Ставка: Победа «Галатасарай» с форой (-1.5) за 2.12.

Прогноз: «Галатасарай» забьет много голов, у команды отличная форма на финише сезона.

Ставка: Индивидуальный тотал «Галатасарая» 2.5 больше за 2.00.