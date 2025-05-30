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    «Галатасарай» завершит сезон убедительной победой

    Галатасарай — Истанбул Башакшехир: 2.12 — ставка на исход и прогноз на матч чемпионата Турции

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Галатасарай»
    «Галатасарай» примет «Истанбул Башакшехир» в матче 38-го тура турецкой Суперлиги. Поединок пройдет 30 мая и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 30 Мая 2025 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:00 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: Команда уже гарантировала себе чемпионство в нынешнем сезоне. «Галатасарай» набрал 92 очка за 35 туров, опережая «Фенербахче» на 11 баллов.

    Логично, что команда лидируем и по результатам домашних встреч, набрав 45 очков из 51-го возможного дома. «Галатасарай» за 17 встреч при своих болельщиках забил 44 гола при 15-и пропущенных.

    Галатасарай — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Суперлиги команда обыграла «Гезтепе» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого «Галатасарай» одолел «Кайсериспор» (3:0).

    У команды продолжается победная серия из 7-и матчей подряд в Суперлиге. За этот отрезок «Галатасарай» пропустил только 2 гола, обыграв «Трабзонспор» (2:0), «Самсунспор» (2:0) и других.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Юнус Акгюн, Мауро Икарди, Виктор Осимхен, Лукас Торрейра и Альпер Йылмаз.

    Состояние команды: «Галатасарай» уже празднует чемпионство в нынешнем сезоне. Команде осталось провести только одну домашнюю встречу перед завершением сезона.

    В нынешнем сезоне у «Галатасарая» феерил Виктор Осимхен, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. Правда, в предстоящем матче форвард не сыграет.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: У команды продолжается борьба за еврокубки в нынешнем сезоне. «Башакшехир» занимает 5-е место в таблице Суперлиги с 54 очками в активе после 35-и туров.

    В гостях команда также выступает довольно неплохо, набрав 23 очка из 51-го возможного на чужом поле. «Башакшехир» занимает 6-е место в лиге по этому показателю.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Суперлиги команда уступила «Адане Демирспор» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 90+4-й минуте. До этого «Башакшехир» одолел «Касымпаша» (3:2).

    В последних 5-и встречах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Башакшехир» уступил «Фенербахче» (1:4) и «Гезтепе» (1:4), а также одолел «Хатайспор» (4:2).

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    Состояние команды: «Истанбул» продолжает бороться за место в еврокубках перед последним туром. Если команде удастся победить «Галатасарай», то они точно закрепятся в Лиге конференций.

    «Башакшехиру» тяжело даются матчи против лидеров чемпионата Турции. В последних 5-и очных встречах «Истанбул» только однажды сыграл вничью с «Галатасараем», а в остальных 4-х матчах проиграл.

    Статистика для ставок

    • У «Галатасарая» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 10 матчей подряд

    • В последних 5-и встречах «Башакшехир» трижды проиграл

    • «Галатасарай» 4 раза обыгрывал «Башакшехир» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.48, победа «Башакшехира» — 5.90, ничья — за 4.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.15 сооветственно.

    Прогноз: «Галатасарай» завершит чемпионской сезон убедительной победой.

    Ставка: Победа «Галатасарай» с форой (-1.5) за 2.12.

    Прогноз: «Галатасарай» забьет много голов, у команды отличная форма на финише сезона.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Галатасарая» 2.5 больше за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир?

    Матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир состоится 30 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Галатасарай» с форой (-1.5)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Галатасарай — Истанбул Башакшехир?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Галатасарай» с форой (-1.5).» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Галатасарай — Истанбул Башакшехир?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Галатасарай — Истанбул Башакшехир?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.48, победа «Башакшехира» — 5.90, ничья — за 4.90.

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    Галатасарай — Истанбул Башакшехир: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 30.05.202520:00. «Галатасарай» завершит сезон убедительной победой
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