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    Стало известно, когда «Спартак» может уволить Абаскаля

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    Гильермо Абаскаль на этой неделе может покинуть пост главного тренера «Спартака».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Во вторник, 9 апреля состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении Абаскаля, сообщает «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» выиграл лишь один из четырех предыдущих матчей в РПЛ. Кроме того, красно-белые проиграли «Зениту» в первом матче 1/2 финала Кубка России.

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

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