Стало известно, когда «Спартак» может уволить Абаскаля

на этой неделе может покинуть пост главного тренера

Во вторник, 9 апреля состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении Абаскаля, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» выиграл лишь один из четырех предыдущих матчей в РПЛ. Кроме того, красно-белые проиграли «Зениту» в первом матче 1/2 финала Кубка России.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

Напомним, в минувшее воскресенье «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» (2:1).