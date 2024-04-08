Сын Тихонова признан лучшим игроком Первой лиги в марте

Полузащитник красноярского «Енисея»признан лучшим футболистом Первой лиги в марте, сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце 21-летний футболист провел четыре матча, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

В опросе за звание лучшего игрока марта в Первой лиге Тихонов обошел своего одноклубника Александра Ломакина и футболиста «Родины» Ивана Тимошенко.

Денис Тихонов — сын бывшего капитана «Спартака» Андрея Тихонова, который в настоящее время занимает пост главного тренера «Енисея».

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Денис Тихонов перешел в «Енисей» из «Родины» на правах аренды. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 тысяч евро.