Черчесов: Хочу в это неспокойное время работать в России и быть полезным своей стране

Бывший главный тренер сборной Россиизаявил, что в последнее время у него не было предложений от клубов

«А вот из зарубежных поступают звонки, сообщения: "Надо пообщаться, надо приехать, надо прилететь". Но хочется в это неспокойное время не где-то работать, а у себя в стране. И быть полезным своей стране.

Но на сегодняшний день никаких серьезных разговоров на эту тему нет», — приводит слова 60-летнего специалиста «Матч ТВ».

Черчесов находится без работы с июля 2023 года, когда его уволили из венгерского «Ференцвароша».

Ранее стало известно, когда «Спартак» может уволить Гильермо Абаскаля.