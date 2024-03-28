Колыванов больше не является тренером «Текстильщика»

Главный тренерпокинул свой пост.

«Футбольный клуб "Текстильщик" сообщает, что в связи с проблемами личного характера, возникшими у главного тренера команды Игоря Владимировича Колыванова, было принято решение о досрочном расторжении трудового договора.

На ближайшем матче временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет Артур Сергеевич Авакянц», — говорится в заявлении клуба Второй лиги.

Колыванов возглавил «Текстильщик» летом 2022 года. Также он уже успел поработать в «Арарате», «Торпедо» и «Уфе».