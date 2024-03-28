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    Колыванов больше не является тренером «Текстильщика»

    Футбол Футбол России Текстильщик Иваново
    Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов покинул свой пост.

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Футбольный клуб "Текстильщик" сообщает, что в связи с проблемами личного характера, возникшими у главного тренера команды Игоря Владимировича Колыванова, было принято решение о досрочном расторжении трудового договора.

    На ближайшем матче временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет Артур Сергеевич Авакянц», — говорится в заявлении клуба Второй лиги.

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