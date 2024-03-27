Нападающий «Милана» согласовал контракт с клубом МЛС

Нападающий «Милана»продолжит карьеру в

По информации журналиста Фабрицио Романо, Жиру решил перейти в «Лос-Анджелес».

Источник отмечает, что 37-летний француз уже согласовал контракт с американским клубом.

Жиру подписал с «Лос-Анджелесом» контракт до декабря 2025 года.

Действующий контракт Жиру с «Миланом» рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем чемпионате Италии он провел 26 матчей, забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач.

Напомним, с недавних пор за «Лос-Анджелес» выступает бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис.