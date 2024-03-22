Хлусевич: Расстроен, что не сыграл против Бабича

Защитники сборной Россиивыразил разочарование тем, что не смог сыграть противв товарищеском матче против Сербии.

«Отчасти расстроен, что не сыграл против Бабича. Но ничего — лучше сыграть вместе с ним (улыбается). В "Спартаке" мы тоже с ним постоянно играем», — сказал Хлусевич Чемпионату.

Стоит отметить, что Хлусевич провел на поле весь матч, а Бабич остался на скамейке запасных. Матч сборной России против Сербии закончился разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Следующий товарищеский матч национальная команда проведет против Парагвая 25-го марта. Начало встречи — в 20:00 мск.