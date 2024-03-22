Газзаев о Головине: Заматерел, виден определенный класс — тонкие передачи, ведет игру

Известный тренероценил игру сборнойв матче против

Сборная России выиграла у Сербии (4:0) в рамках товарищеского матча, который состоялся в Москве на стадионе «Динамо».

«Все в целом понравилось. Хорошее качество футбола. Много комбинаций. Игроки, вышедшие на замену, не растворились на поле. Вы же видели, с каким желанием играл Захарян, бил, нагнетал. Пас голевой отдал. Забил, но его мяч, к сожалению, отменили. У наших легионеров глаза горели, никто не отбывал номер!

Не хотел бы кого-то выделять. Вся команда 90 минут провела на довольно высоком уровне. Головин принял участие в трех голевых атаках. Александр, конечно, заматерел. Тонкие передачи, ведет игру. Сразу виден определенный класс.

Миранчуки, Захарян сыграли на уровне. А ведь еще и Кузяев сегодня на поле не вышел. Тюкавин в порядке. То есть у нас качественная креативная группа.

Понравилась пара центральных защитников — Сильянов, Осипенко. Сафонов вытащил два сложных мяча. Хлусевич очень неплохо смотрелся на своем левом фланге.

Как я уже сказал, вырисовывается новая сборная. Осталось сделать небольшие точечные усиления. А так все пока в порядке. Виден костяк, вырисовываются перспективы», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В следующем товарищеском матче сборная России 25 марта встретится с Парагваем. Эта игра тоже состоится на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск.