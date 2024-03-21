Стал известен список самых подешевевших игроков испанской Примеры

На первой строчке расположился хавбек «Барселоны» Педри. За ним идет его одноклубник Френки де Йонг. Третью позицию занял защитник каталонцев Жюль Кунде.
Топ-10 самых подешевевших игроков чемпионата Испании:
- Педри («Барселона», € 80 (-10) млн);
- Френки де Йонг («Барселона», € 70 (-10) млн);
- Жюль Кунде («Барселона», € 50 (-10) млн);
- Алекс Бальде («Барселона», € 40 (-10) млн);
- Науэль Молина («Атлетико», € 35 (-10) млн);
- Жоау Канселу («Барселона», € 30 (-10) млн);
- Кепа Аррисабалага («Реал», € 12 (-8) млн);
- Хуан Фойт («Вильярреал», € 18 (-7) млн);
- Киран Тирни («Реал Сосьедад», € 12 (-6) млн);
- Джибриль Соу («Севилья», € 12 (-6) млн);