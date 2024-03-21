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    Стал известен список самых подешевевших игроков испанской Примеры

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    Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил список игроков испанской Ла Лиги, которые потеряли в цене после очередного обновления на сайте.

    Педри
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    Педри

    На первой строчке расположился хавбек «Барселоны» Педри. За ним идет его одноклубник Френки де Йонг. Третью позицию занял защитник каталонцев Жюль Кунде.

    Топ-10 самых подешевевших игроков чемпионата Испании:
    • Педри («Барселона», € 80 (-10) млн);
    • Френки де Йонг («Барселона», € 70 (-10) млн);
    • Жюль Кунде («Барселона», € 50 (-10) млн);
    • Алекс Бальде («Барселона», € 40 (-10) млн);
    • Науэль Молина («Атлетико», € 35 (-10) млн);
    • Жоау Канселу («Барселона», € 30 (-10) млн);
    • Кепа Аррисабалага («Реал», € 12 (-8) млн);
    • Хуан Фойт («Вильярреал», € 18 (-7) млн);
    • Киран Тирни («Реал Сосьедад», € 12 (-6) млн);
    • Джибриль Соу («Севилья», € 12 (-6) млн);
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