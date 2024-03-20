Самедов: Россия и Сербия схожи по уровню

Бывший футболист сборной Россиивысказался о предстоящем матче главной команды страны против сборной Сербии.

«Сербия — хороший соперник для сборной России. Давно такого соперника не было. Сербия — хорошая европейская сборная, с хорошим подбором футболистов. Думаю, что матч с Сербией — огромный плюс для нас всех. Все с интересом ждут этот матч.

Камерун и Иран — сильные соперники, просто они с других континентов. Завтра нам предстоит игра с хорошей европейской сборной. Наверное, Россия и Сербия схожи по уровню. Матч со сборной Сербии — серьёзная проверка для сборной России», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Матч пройдет на домашнем стадионе «Динамо».