Карпин: Сербы — самая сильная сборная с момента отстранения

Главный тренер сборной Россиивысказался о предстоящем матче против Сербии.

«Сербы — самая сильная сборная с момента отстранения. Суть не в том, что они европейцы. А в том, что это самая сильная сборная, с которой мы будем встречаться.

Влахович не приехал? Ну не приехал и не приехал. Будут играть другие, точно не хуже. Я не знаю, есть ли здесь конспирология.

У Сербии кого могу отметить? У них много игроков. Если вам нужна фамилия, могу отметить Митровича.

Реально ли уместить Захаряна, Головина и Миранчука на одном поле? Реально. Стартовый состав определил на 95%. Хороший? Плохой», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Матч пройдет на домашнем стадионе «Динамо».