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    Карпин: Сербы — самая сильная сборная с момента отстранения

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче против Сербии.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Сербы — самая сильная сборная с момента отстранения. Суть не в том, что они европейцы. А в том, что это самая сильная сборная, с которой мы будем встречаться.

    Влахович не приехал? Ну не приехал и не приехал. Будут играть другие, точно не хуже. Я не знаю, есть ли здесь конспирология.

    У Сербии кого могу отметить? У них много игроков. Если вам нужна фамилия, могу отметить Митровича.

    Реально ли уместить Захаряна, Головина и Миранчука на одном поле? Реально. Стартовый состав определил на 95%. Хороший? Плохой», — цитирует Карпина «Чемпионат».

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