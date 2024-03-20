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    Билялетдинов: Матчи с Сербией и Парагваем должны быть на максимум открытыми

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем матче против команды Сербии.

    Динияр Билялетдинов
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    Динияр Билялетдинов

    «Жду от матча Россия — Сербия больше голов и зрелища. Сейчас мы находимся в изоляции от европейских турниров, поэтому такие соперники, как Сербия, которые нас нокаутировали в последний раз, очень достойные. Конечно, всегда может быть, что какая-нибудь команда закроется, а болельщики не увидят зрелища, но я надеюсь, что такого варианта не будет. Всё-таки такими матчами мы не должны сорить.

    Мы можем анализировать матч с Кубой, а можем анализировать матч с Камеруном — это две большие разницы. Сейчас Сербия, потом — Парагвай. Я считаю, что эти матчи должны быть на максимум открытыми. Должен быть результат не товарищеского матча, а результат псевдоофициального», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

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