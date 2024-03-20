Билялетдинов: Матчи с Сербией и Парагваем должны быть на максимум открытыми

Экс-футболист сборной Россиивысказался о предстоящем матче против команды Сербии.

«Жду от матча Россия — Сербия больше голов и зрелища. Сейчас мы находимся в изоляции от европейских турниров, поэтому такие соперники, как Сербия, которые нас нокаутировали в последний раз, очень достойные. Конечно, всегда может быть, что какая-нибудь команда закроется, а болельщики не увидят зрелища, но я надеюсь, что такого варианта не будет. Всё-таки такими матчами мы не должны сорить.

Мы можем анализировать матч с Кубой, а можем анализировать матч с Камеруном — это две большие разницы. Сейчас Сербия, потом — Парагвай. Я считаю, что эти матчи должны быть на максимум открытыми. Должен быть результат не товарищеского матча, а результат псевдоофициального», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Матч пройдет на домашнем стадионе «Динамо».