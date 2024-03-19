Орлов: В защите у сборной России одни тихоходы

Известный комментаторвысказался о составе сборнойна товарищеские матчи против

«Сейчас будет костяк, который видит Валерий Карпин. Он главный тренер, он определяет, но сам факт, если еще Головин подъедет, то, в принципе, у нас уже есть, так сказать, на кого опираться.

Алексей Миранчук, Головин, Захарян, который забил наконец-то первый мяч. Кузяев. Эти ребята уже такие, опытные, мастеровитые, я надеюсь. Они уже могут, и плюс подключение вот этих, Тюкавина, вот надо его использовать, конечно, обязательно посмотреть, потому что он уникальный, может быть, он и Сербии будет забивать, как он забивает в чемпионате.

В обороне, конечно, там есть проблемы, у нас центральные защитники там сразу, тихоходы какие-то, они там все», — сказал Орлов в новом выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Ближайший учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.