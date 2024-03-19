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    Орлов: В защите у сборной России одни тихоходы

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Парагвая Сборная Сербии Товарищеские матчи
    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о составе сборной России на товарищеские матчи против Сербии и Парагвая.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Сейчас будет костяк, который видит Валерий Карпин. Он главный тренер, он определяет, но сам факт, если еще Головин подъедет, то, в принципе, у нас уже есть, так сказать, на кого опираться.

    Алексей Миранчук, Головин, Захарян, который забил наконец-то первый мяч. Кузяев. Эти ребята уже такие, опытные, мастеровитые, я надеюсь. Они уже могут, и плюс подключение вот этих, Тюкавина, вот надо его использовать, конечно, обязательно посмотреть, потому что он уникальный, может быть, он и Сербии будет забивать, как он забивает в чемпионате.

    В обороне, конечно, там есть проблемы, у нас центральные защитники там сразу, тихоходы какие-то, они там все», — сказал Орлов в новом выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

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