Действующий победитель Кубка Африки готов сыграть с Россией

Сборнаяне против проведения товарищеского матча с. Об этом сообщил президент ивуарийской федерации футбола Идрисс Диалло.

«Игра со сборной России возможна, но нам нужно утвердить график матчей отбора к ЧМ и Кубку Африки. Российская сторона может отправить нам предложение, мы его рассмотрим.

Мы уважаем Россию, но сильная команда в этом матче — это Кот-д'Ивуар как чемпион последнего Кубка Африки», — приводит слова Диалло Sport24.

Ближайший учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.