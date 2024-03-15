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    Действующий победитель Кубка Африки готов сыграть с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Кот-д`Ивуара Товарищеские матчи
    Сборная Кот-д'Ивуара не против проведения товарищеского матча с Россией. Об этом сообщил президент ивуарийской федерации футбола Идрисс Диалло.

    Франк Кэсси
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    Франк Кэсси

    «Игра со сборной России возможна, но нам нужно утвердить график матчей отбора к ЧМ и Кубку Африки. Российская сторона может отправить нам предложение, мы его рассмотрим.

    Мы уважаем Россию, но сильная команда в этом матче — это Кот-д'Ивуар как чемпион последнего Кубка Африки», — приводит слова Диалло Sport24.

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