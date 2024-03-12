Карпин: Интересно посмотреть на наш уровень на фоне сборной Сербии

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеского матча с командой

«С Камеруном был полный стадион. Жду и сейчас. Сербия выше Камеруна, мне и игрокам интересно посмотреть себя на уровне таких игроков и сборных.

Ротация на второй матч будет серьезной? Скорее да, чем нет. Надо смотреть, в каком состоянии приедут ребята. Надо будет выкладываться на 200% в первом матче, изменения на вторую игру будут, но не глобальные, как ранее», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

Напомним, сообщалось, что матчи сборной России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ.