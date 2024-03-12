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    Карпин: Интересно посмотреть на наш уровень на фоне сборной Сербии

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Сербии Сборная Парагвая Товарищеские матчи
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Сербии.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «С Камеруном был полный стадион. Жду и сейчас. Сербия выше Камеруна, мне и игрокам интересно посмотреть себя на уровне таких игроков и сборных.

    Ротация на второй матч будет серьезной? Скорее да, чем нет. Надо смотреть, в каком состоянии приедут ребята. Надо будет выкладываться на 200% в первом матче, изменения на вторую игру будут, но не глобальные, как ранее», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

    Напомним, сообщалось, что матчи сборной России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ.

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