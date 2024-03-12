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    Матчи сборной России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ

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    Ближайшие матчи сборной России отсутствуют в сетке трансляцию российских телеканалов.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Матчей национальной команды против Сербии и Парагвая нет в расписании ни одной из телекомпаний, включая «Матч ТВ».

    По данным телеграм-канала «Мутко против», обладателем ТВ-прав на оба товарищеских матча сборной России является «Телеспорт Групп».

    Журналист Иван Карпов уточняет, что в РФС есть письмо от УЕФА, где говорится, что, по их мнению, все права на показ товарищеских матчей сборной России принадлежат «Телеспорту».

    В письме отмечается, что матчи могут быть показаны только на федеральных каналах. По этой причине вариант с показом на стриминговых сервисах невозможен.

    Источник утверждает, что руководитель «Телеспорта» Петр Макаренко не стал обращаться к Первому каналу в связи с тем, что должен телеканалу крупную сумму. Соответственно, в случае договоренности с Первым каналом матчи транслировались бы в счет долга.

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    • Макаренко предложил трансляцию «Матч ТВ», но только в комплекте с отборочными матчами к Евро, при этом запросив крупную сумму. Реакция канала была негативной.

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

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